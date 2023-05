La SNCB a mis en service un train arc-en-ciel... et il est passé par Nivelles

Ce train sera utilisé pour convoyer les voyageurs à la Belgium Pride, ce samedi 20 mai au départ de la gare de Bruxelles-Central. Mais il restera en service durant plusieurs mois sur les lignes suburbaines autour de Bruxelles, de Charleroi, d'Anvers, de Liège ou encore de Gand.

Sur le plan technique, le "pelliculage" de ces voitures de type Desiro a été réalisé sur 120 mètres carrés, ce qui représente environ 20 heures de travail. L'idée était de ne pas tout recouvrir des couleurs de l'arc-en-ciel, mais de garder aussi aux côtés de ce symbole fort l'identité habituelle des trains SNCB, afin de montrer que la compagnie de chemin de fer est vraiment impliquée dans le message qu'elle tient à faire passer. "Et on voit que cette lutte contre les discriminations a encore toute sa place", glisse la porte-parole de la SCNB, Marianne Hiernaux, qui a constaté certaines réactions sur les réseaux sociaux lorsque la page de la société s'est mise aussi temporairement à l'heure de l'arc-en-ciel. "Ce qui se passe dans les transports publics est un miroir de la société, et ce qui se passe dans la société se passe aussi dans les transports publics, explique Marianne Hiernaux. C'est pour cela qu'il est particulièrement important pour la SNCB de faire passer ce message de tolérance. L'idée est de répéter que tout le monde est le bienvenu dans nos trains, et de montrer que nous sommes solidaires de la lutte contre les discriminations homophobes et transphobes."

Jamais encore un train belge n’avait arboré les couleurs de l’arc-en-ciel

Le pelliculage des trains est en réalité assez exceptionnel. Cela se fait une ou deux fois par an pour des événements importants, par exemple pour des expositions temporaires au Musée du train à Bruxelles, ou des festivals musicaux pour lesquels le public peut se rendre en transport en commun et ainsi diminuer les problèmes de mobilité. Le procédé est parfois utilisé également pour les campagnes de recrutement. Mais jamais encore un train belge n'avait ainsi arboré les couleurs de l'arc-en-ciel pour faire passer un message de tolérance.