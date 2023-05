Nivelles : le devoir de mémoire est assuré à Baulers

En 2011, ce travail de mémoire étant effectué, l’ASBL et la Ville avaient organisé des commémorations sur place le 16 mai, jour anniversaire de cette bataille entre les hommes du 43e régiment d’infanterie basé à Lille et l’armée allemande. Roger Thévenin, un Français qui avait participé à ces combats, avait été blessé et fait prisonnier à Baulers, était alors revenu à Baulers pour témoigner.

Né en 1914, il est resté fidèle à ce rendez-vous nivellois durant toutes les années qui ont précédé son décès en 2019. Il expliquant revenir pour honorer la mémoire de ses camarades, et ses échanges avec les enfants de l’école communale de Baulers étaient remplis d’émotion.

Des élèves qui, ce mardi 16 mai 2023, étaient à nouveau au rendez-vous pour les commémorations organisées dans le centre du village en présence des autorités locales mais aussi du neveu de Lucien Caumont, soldat français tué lors de cette bataille de Baulers, et de Jean-Claude Thevenin, le fils de Roger. Mardi, l’ASBL Du Côté des champs avait en plus préparé à destination des élèves une exposition dans la salle paroissiale, consacrée à la bataille de Baulers, à la vie de Roger Thévenin et à certains patriotes du village, des membres de la famille Petitniot, qui se sont illustrés par leur courage.

Le 16 mai 1940, le 43e RI avait pour ordre de tenir coûte que coûte à Baulers, et c’est ce que ses soldats ont fait jusqu’au moment où ils ont reçu l’ordre de se replier, a rappelé le lieutenant-colonel Claude Michel, délégué général du Souvenir français en Belgique, en saluant le courage de ces soldats.

"Lors des combats, Roger Thévenin a été blessé à la main par un éclat d’obus, a aussi rappelé le bourgmestre, Pierre Huart. Il n’a jamais voulu se faire opérer pour l’enlever, et cela en souvenir de ses camarades blessés ou morts au combat."