Treize recyparcs de l’in BW fermés ce lundi 22 mai en raison de la manifestation nationale

Cette journée de manifestation aura un impact sur la récolte des déchets en Brabant wallon. Et pour cause, l’intercommunale in BW a annoncé que treize des dix-sept recyparcs qu’elle gère seront fermés à cette occasion. Il s’agit de ceux de Nivelles, Walhain, Rebecq, Chaumont-Gistoux, Tubize, Incourt, Perwez, Braine-le-Château, Wavre, Rixensart, Orp-Jauche, Genappe et Braine-le-Comte.

Les recyparc de Jodoigne, Court-Saint-Étienne, Ittre ainsi que Villers-la-Ville seront, quant à eux, ouverts. "Sauf décision syndicale de dernière minute", précise l’intercommunale dans son communiqué.