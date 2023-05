Délibère-toi: des stages pour les élèves du secondaire pendant les "jours blancs"

– Des formations: formation de secourisme Réaction 112, code de la route pour les trottinettes ou vélos motorisés, communication non violente, préparation au permis de conduire théorique…

– Des actions citoyennes au profit de la collectivité: accompagnement de personnes âgées pendant une journée, nettoyage de rivière, chantiers solidaires, culture de fleurs comestibles…

– Du sport: initiation au breakdance ou à la capoeira, auto-défense (pour filles), jiu-jitsu brésilien, skateboard…

– De la culture: initiation au théâtre, réalisation d’un court-métrage avec son smartphone, sculpture en papier d’aluminium, écriture journalistique…

– Des découvertes de métiers: vétérinaire, opticien, bibliothécaire…

Nouvelles expériences

"Je suis convaincue de l’utilité et du bien-fondé de cette opération, indique, dans un communiqué, Sophie Keymolen, députée provinciale en charge de la Jeunesse et de l’Implication citoyenne. C’est l’occasion pour nos jeunes de s’occuper à bon escient, de prendre part à des activités intéressantes, ébauchées spécifiquement pour elles et eux. C’est aussi découvrir de nouvelles opportunités et l’occasion de vivre de nouvelles expériences. J’ai moi-même accueilli plusieurs stagiaires et j’ai ainsi pu constater que les échanges sont riches et que leur intérêt est vif. Ces nouvelles perspectives les poussent à s’interroger sur leurs centres d’intérêt, qui ils sont et ce qu’ils veulent."

En 2022, "Délibère-toi" a proposé 4 500 places de stages en juin et décembre et a enregistré 2 740 inscriptions. Les stages étaient donnés par 123 opérateurs différents.

La majorité des communes du Brabant wallon ont collaboré au projet, ainsi que 27 écoles qui ont promotionné le projet et/ou accueilli des stages au sein de leur établissement. Les écoles de l’enseignement provincial ont notamment ouvert les portes de leurs sections techniques et professionnelles.

Cette année, les stages se dérouleront fin juin et durant le mois de juillet, dans tout le Brabant wallon.

Ils sont entièrement gratuits et ouverts à tous les élèves de l’enseignement secondaire, de 12 à 21 ans et scolarisés ou domiciliés en Brabant wallon.

Les inscriptions sont ouvertes le 22 mai à partir de 10h sur le site www.deliberetoi.be.