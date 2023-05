Wavre : la Ville propose d’offir des rampes d’accès pour PMR

Parallèlement à cette initiative, l’échevin de la Santé et des PMR, Gilles Agosti, annonce la réédition d’un livret pratique réalisé par la Ville et le conseil consultatif de la personne handicapée, baptisé Maca Pass. Ce fascicule contient des conseils pour les entreprises (commerces, établissements horeca, établissements de services, locaux administratifs, etc.) et est destiné à les aider à améliorer l’aménagement et l’accessibilité de leurs lieux d’accueil pour les PMR. Il reprend, par type de handicap, les difficultés rencontrées par les PMR et les PBS et propose des solutions possibles pour y remédier, sans grands investissements, afin d’offrir plus de confort aux clients fragilisés. Une fragilité qui peut être liée à l’âge, à la maladie, à un état provisoire ou à un handicap temporaire ou définitif.

Le Maca Pass est disponible en ligne sur wavre.be/ccph. Une version papier est également disponible sur simple demande.

Service cohésion citoyenne et bien-être: Gilles Herpigny (010 23 03 43, gilles.herpigny@wavre.be).