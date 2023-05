Beauvechain: réussite de la 85e procession Saint-Corneille

Ce dimanche malgré la pluie, les pèlerins sont venus perpétuer la tradition de la procession Saint-Corneille. La fine bruine n’a pas empêché cette procession de se tenir en cette année du 85e anniversaire.

Football: au bout du suspense, Ronvau accroche la montée en P2

Avec le retrait annoncé de Rebecq B, les deux finalistes de ce tour final de P3 qui se disputera dimanche prochain seront promus en P2. Autant dire que l’enjeu était de taille, ce dimanche, et cette étonnante formation chaumontoise s’est offert la plus belle page de sa jeune histoire en écartant Waterloo B au terme d’une séance de tirs au but bien maîtrisée.

9 des 10 communes wallonnes les plus chères pour une maison sont en BW

Le constat n’est pas neuf et se renforce d’année en année: le Brabant wallon est la province wallonne la plus chère au niveau de l’immobilier. En 2022, selon les chiffres de l’office belge de statistique, Statbel, sur base des actes de vente enregistrés auprès du SPF Finances, le prix médian d’une maison 2 ou 3 façades a atteint les 315 000 €. Pour les maisons 4 façades, il est de 465 000 € et pour les appartements de 245 000 €.

Rebecq: visite royale au Haras de Wisbecq

Le roi Philippe s’est rendu ce mardi 9 mai 2023 dans les infrastructures occupées depuis décembre 2021 par la cavalerie de la police fédérale. Si l’inauguration, il y a un an et demi, était très décontractée, avec des curieux un peu partout, ce n’était clairement pas le cas ce mardi. Le Palais a fortement balisé ce rendez-vous, mettant au pas les journalistes, photographes et cameramen présents. Un "dressage" bien strict, pas question de quitter sa zone et de s’approcher du roi, qui s’est par contre entretenu calmement avec le personnel, a découvert les prairies du haras et a assisté à une démonstration des cavaliers.

Walhain: 420 km en une journée, le défi relevé par Cédric Rousseau

C’est un défi un peu fou qu’a relevé Cédric Rousseau la semaine dernière. Ce mercredi 3 mai 2023, le Walhinois a enfourché son vélo à… 5 h 15 du matin, avec pour objectif de rejoindre la côte belge et de revenir chez lui, dans la même journée. Pas moins de 420 kilomètres en moins de 24 heures.

Wavre: Tessa Wullaert de passage au Foot4girls

Les 120 jeunes filles inscrites au Foot4Girls ce lundi à Wavre ont reçu la visite de Tessa Wullaert. La capitaine des Red Flames s’est montrée très disponible et a participé aux activités avec les jeunes filles, ce lundi, au stade Justin Peeters, à Wavre.

Aménager les abords de la gare de Chastre: un dossier à recommencer

Attaqué par Walhain, le dossier de la rénovation du quartier de la gare de Chastre doit être relancé. Un retard d’un an est à prévoir.

Toutes les procédures administratives doivent être recommencées dans le projet de transformation du quartier de la gare de Chastre. Plus de quinze ans après les premières réflexions, le dossier, pourtant bien avancé, fait un bond en arrière.

Louvain-la-Neuve: la place de l’Université s’est offert, pour deux jours, une pelouse de 150 m2

La Gestion Centre-Ville (GCV) d’Ottignies-Louvain-la-Neuve a remis le "cou-vert" ces mercredi 10 et jeudi 11 mai en installant un mini-jardin avec 150 m2 de pelouse et un espace de détente avec du mobilier en bois sur la place de l’Université. Le " Rendez-vous au jardin " organisé sur la place de l’Université ces 10 et 11 mai a rencontré un vif succès, malgré la pluie mercredi.