Le Brabant wallon et le Forum des Jeunes s’unissent pour sensibiliser les jeunes à la citoyenneté

Les animations proposées par le Forum des Jeunes sont destinées aux 16-30 ans et abordent des thèmes tels que la citoyenneté, l’éducation aux médias ou le développement durable.

Le Forum organise également des agoras, sondages en ligne, commissions thématiques et journées participatives pour donner une voix aux jeunes et pour les aider à concrétiser des projets collectifs d’initiatives citoyennes.

Pour que ces animations puissent toucher un plus grand nombre de jeunes dans les communes et associations partenaires, le Brabant wallon a décidé de signer une convention avec le Forum des Jeunes. Grâce à ce partenariat, les jeunes de 16 à 30 ans du Brabant wallon seront mieux informés des actions menées par le Forum, et les animations gratuites dont ils bénéficieront les inciteront à devenir des citoyens actifs. Le Forum propose aussi de former des animateurs à ses outils et animations.

"Une caisse de résonance unique pour nos jeunes"

"Le Forum des Jeunes offre une caisse de résonance unique à nos jeunes. Il est essentiel que leurs paroles portent et qu’ils puissent se faire entendre comme les acteurs du futur. Il est important que les jeunes du Brabant wallon aient connaissance de cet outil qui leur permet de s’exprimer, de faire connaître leurs opinions, de réfléchir et de grandir. Ce sont eux qui piloteront le monde de demain, il faut leur donner un maximum d’opportunités de développer leur esprit critique, leur sens civique et de leur faire prendre conscience que leurs voix comptent pour faire bouger les lignes. C’est tout l’intérêt du Forum des Jeunes", souligne Sophie Keymolen, députée provinciale en charge de la Jeunesse et de l’Implication citoyenne.