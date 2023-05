De nombreuses fermes, granges, moulins et charbonnages faisaient partie de son patrimoine. Sainte Lutgarde – nom de la bière qui y est aujourd’hui brassée – vécut pendant 40 ans à l’abbaye d’Aywiers. Sainte Patronne de la Flandre, elle aurait accompli de nombreux miracles.

À la Révolution française, l’abbaye sera vendue et son nouveau propriétaire la détruira en partie pour en revendre les matériaux. Cela n’entamera en rien le charme mystérieux des lieux. ​

Aujourd’hui, le parc à l’anglaise planté au siècle dernier, contient de superbes arbres centenaires: un somptueux chêne Rosacea, de très beaux tilleuls, hêtres, érables champêtres…

Depuis plus de 25 ans, l’organisation des Jardins d’Aywiers permet la restauration du jardin et c’est justement ce week-end du vendredi 5 au dimanche 7 mai que la Fête des plantes et du jardin est programmée.