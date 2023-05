Nivelles : une formation pour les propriétaires de chien

La présentation du rapport d’activité 2022 de la médiatrice a été saluée par le conseil communal. L’occasion de signaler que la gamme des possibilités de médiation va s’accroître avec la mise en place, pour les auteurs d’incivilité en rapport avec la possession de chiens, d’une formation. Celle-ci sera préparée en collaboration avec un maître-chien de la police, et sera sans doute donnée sur le site du commissariat central. Il s’agira notamment d’expliquer pourquoi le port de la laisse et de la muselière est obligatoire pour les chiens dans l’espace public, de passer en revue les règles en vigueur lors d’une partie théorique, mais aussi de passer ensuite à des mises en situation, et recevoir des conseils pour maîtriser son animal.