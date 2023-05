Le départ de la procession sera donné à 11 h, après la grand-messe. ©ÉdA

Ce dimanche 7 mai se déroulera la procession dédiée à saint Corneille et patronnée par la confrérie du même nom, à Beauvechain. Dans les groupes qui prennent part au cortège, on trouve de nombreux cavaliers costumés mais aussi des chars évoquant la vie locale d’autrefois, le reliquaire Saint-Corneille, bien sûr, ainsi que les fanfares de Hamme-Mille, Tourinnes-la-Grosse et Beauvechain. L’événement débute dès 10 h avec la grand-messe à la chapelle. À 11 h, départ de la procession avec cavaliers, calèches, différents chars, fanfares et saint sacrement…

Spectacles

Genappe: OMNI, expérience visuelle et sonore

Pour préparer l’été, l’artiste Laurence Demaret vous invite à vivre une expérience hors du commun. Du 1er mai au 4 juin (de 10h à 16 h), sa caravane voyagera dans les rues de Genappe pour venir à votre rencontre. Son "objet mobile non identifié" est un espace de création qui voyage à travers différents territoires. Les 1er, 2 et 3 mai: place Mercurey. Les 10, 11 et 12 mai: chapelle Saint-Géry. Les 23, 24, 25 et 26 mai: plaine communale. Les 3 et 4 juin: jardin du 38.

Sart-Risbart: "Cavités" avec Amandine Orban de Xivry

Amandine raconte afin de donner de l’importance à un tas de choses inutiles mais essentielles, mais aussi pour se décaler d’elle-même et pour aller à la rencontre de l’autre et de l’imprévu… Soirée contes pour adultes et adolescents ce dimanche 7 mai, à 20 h, au 71.

Humour

Laurence Bibot à Nivelles

©ÉdA

Ce mardi 9 mai, à 20 h, Laurence Bibot se présentera "en vidéo, en play-back, en direct, dans le public, en chair et en son. Ce ne sera pas un one-woman-show, ce ne sera pas un documentaire ; ce sera un spectacle play-back, une forme audacieuse qu’elle a envie de partager avec le public". Centre culturel de Nivelles, place Albert Ier, 1.

Musiques

"Mozart VS Mozart" à Profondsart

Le vendredi 19 mai, à 20 h 15, à la chapelle de Profondsart, vous pourrez assister à 1 heure 15 de musique live commentée avec humour pour un voyage décalé dans la vie du compositeur le plus génial de tous les temps: Wolfgang Amadeus Mozart.

Guy Verlinde en duo à Virginal

Le vendredi 12 mai, à 21 h, le guitariste Guy Verlinde jouera en duo avec Tom Eylenbosch (piano, banjo). Au cours de la dernière décennie, Guy Verlinde a dominé la scène blues belge. Il est l’un des rares artistes flamands à s’être forgé une solide réputation en Wallonie, où il touche son public avec ses histoires à l’accent français "exotique".

L’Étable d’Hôtes, rue de Tubize 4B, à Virginal.

La Hulpe: Exeko chante Lavilliers

Exeko est un groupe a cappella, composé de six chanteuses et chanteurs: Célia Tranchand, Emily Allison, Léa Castro, Manu Domergue, Loïs Le Van et Olivier Houser. Sous la direction d’Antoine Delprat, Exeko reprend le répertoire de Bernard Lavilliers, dans des arrangements à la fois savants et dépourvus d’artifices, jouant des multiples possibilités qu’offrent la richesse et la variété des voix et percussions corporelles.

Ce vendredi 5 mai, à 20 h, à l’église Saint-Nicolas, rue de l’Église, à La Hulpe.

Brocantes/Bourses

Rixensart: brocante du Bois Moué

Huitième édition de la brocante du Bois Moué, dans le quartier de la rue de Nivelles. 350 exposants annoncés. Ce dimanche 7 mai, dès 8 h.

Jodoigne: bourse aux jouets et aux vêtements

Vêtements enfants et dames, jouets. Ce dimanche 7 mai, de 13h à 17 h. Salle des Rendanges, boulevard des Rendanges.

Brocante de Cortil-Noirmont

Ce dimanche 7 mai, de 7h à 18 h, rue Bouvier, rue des Douves, rue des Forsythias, rue des Charmes.

Le Groupe des Femmes de Chastre et les scouts de l’unité des Tumuli (64e BW) proposeront une petite restauration. Pour les enfants: stand de grimage et château gonflable.

Marches/Balades

Balade à la découverte des chants d’oiseaux, à Genappe

Cette balade partira à la rencontre des oiseaux nicheurs des marais et bois environnants qui s’installent dans les anciens décanteurs de Genappe et le long des chemins boisés qui les entourent. Ce samedi 6 mai, à 8 h 15. Réservation indispensable.

À la découverte des plantes sauvages comestibles, à Nodebais

Action Environnement Beauvechain organise une promenade guidée à la découverte de plantes sauvages comestibles suivie d’une dégustation. Les chemins des environs seront parcourus pour identifier des plantes sauvages comestibles, apprendre leurs qualités gustatives et médicinales.

Rendez-vous ce dimanche 7 mai, à 15 h, à l’étang, rue de l’Étang.

Expositions

"L’Art en mai" à Braine-le-Château

L’Union des artistes du Brabant wallon présente son exposition d’arts plastiques intitulée "L’Art en mai". "Si vous vous attendez à une exposition sérieuse et monotone, vous êtes au mauvais endroit. Ici, on vous offre une expérience artistique aussi plaisante qu’inattendue. Vous pourrez découvrir des œuvres d’art actuel et classique créées par un groupe d’artistes qui ont décidé de célébrer la créativité et l’expression artistique aux couleurs chatoyantes du mois de mai."

Jusqu’au 28 mai, à la Maison du Bailli, Grand-Place, 20, à Braine-le-Château.

Concours d’arts plastiques et visuels à Nivelles

Le Concours d’arts plastiques et visuels a pour but de promouvoir et soutenir la création contemporaine et les jeunes artistes plasticiens résidant en Fédération Wallonie-Bruxelles en leur offrant une exposition collective et différents prix. Le Centre culturel de Nivelles expose des œuvres sélectionnées par un jury de professionnels. L’exposition présente les créations d’une quinzaine d’artistes puisant leurs sources d’inspiration dans des thèmes variés tels que le corps, la mémoire, l’identité, l’image, la nature, le réel, etc. Du 26 avril au 27 mai, du mercredi au vendredi de 14h à 18 h, le samedi de 10h à 14 h. Visite aussi sur demande et sur réservation. Centre culturel de Nivelles, place Albert Ier, 1.

La Hulpe: l’exposition photo "Hors les murs" fête les 10 ans du Club Photo Image

Le Club Photo Image de La Hulpe fête cette année ses 10 ans d’existence. Une belle tranche de vie pour un club photo amateur, qui a permis à une trentaine de membres de partager leur passion. Le club est à l’initiative de divers événements. Cette fois, le club se montrera en déployant ses photos dans 3 lieux inédits: le long des étangs du Nysdam, chaussée de Bruxelles, à côté du domaine Solvay, sur le mur du parking de la gare SNCB et devant le Grand Étang, site d’Atenor, rue François Dubois sur les grilles des anciennes papeteries. Du 7 au 28 mai, plus de 100 photos à découvrir librement. Pour le club, c’est aussi l’occasion de s’ouvrir à de nouvelles recrues…

Lasne expose ses jeunes photographes

L’exposition "Concours photos" a été inaugurée le 19 avril en présence des artistes et de leur famille, dans la salle des mariages de la maison communale. L’occasion de découvrir le regard curieux de jeunes talents et leur incroyable créativité dans le cadre de ce concours photographique ouvert aux élèves du cycle primaire et du cycle secondaire. Le défi ? Capturer un paysage, un portrait, un instant insolite ou drôle ; photographier des animaux, des végétaux, des monuments.

17 clichés ont été sélectionnés par un jury et l’exposition restera accessible sur rendez-vous durant les heures de bureau jusqu’au 15 mai.

Exposition de photographies "Notre Jardin extraordinaire" à l’abbaye de Villers-la-Ville

Du 18 mars au 18 juin, l’abbaye de Villers-la-Ville et "Le Jardin extraordinaire" présentent l’exposition de photographies "Notre Jardin extraordinaire". Cette exposition en plein air de 26 photos de nature et de vie sauvage en grand format est présentée dans le Jardin de l’abbé.

Justine Van Impe à Louvain-la-Neuve

Justine Van Impe fabrique des œuvres textiles tridimensionnelles à mi-chemin entre la sculpture et l’installation paysagée. Du 14 mai au 11 juin à l’Espace 001, rue Michel de Ghelderode, 1, à Louvain-la-Neuve.

Spectacles

Perwez: "Thierry chante et raconte Johnny"

-Thierry Luthers. ©ÉdA

Avec ce spectacle en forme d’hommage à Johnny Hallyday, Thierry Luthers souhaite faire perdurer le patrimoine musical du chanteur disparu en 2017 à l’âge de 74 ans. Le spectacle évoque un parcours de vie romanesque et une carrière exceptionnelle… Ce vendredi 5 mai, au Foyer (Centre culturel de Perwez), Grand-Place, 32, à Perwez.

Ciné-club

"Saint-Nicolas est socialiste" à Sart-Risbart

Roger et Filippo sont conseillers communaux de l’opposition à Saint-Nicolas. Dans cette ancienne cité ouvrière, ils se voient comme des lanceurs d’alerte face à une autorité communale opaque dont ils fustigent les débordements. Ils rêvent, pour leur dernier tour de piste électoral, de bouleverser le jeu politique local. Regard critique sur la dynamique du conseil communal de Saint-Nicolas. C’est le système des jeux de partis et de pouvoir qui est remis en question, tout en dénonçant le peu d’enjeux réellement politiques qui en ressortent… Un échange sera proposé à la suite de la projection.

"Saint-Nicolas est socialiste", de David Leloup, ce vendredi 5 mai, à 20 h 30, au "71", rue Alphonse Robert, à Sart-Risbart.

Wavre et le "Jeu de Jean et Alice"

Ce samedi 6 mai, à 14 h, visite du centre de Wavre axée sur le "Jeu de Jean et Alice" (représentations du 17 au 21 mai). Rendez-vous sur à l’angle de la rue du Pont du Christ et de la rue du Commerce. Réservation indispensable.

Portes ouvertes des serres communales de Nivelles

Le service communal des espaces verts propose d’apprécier ses réalisations florales ce samedi 6 et ce dimanche 7 mai (à partir de 9 h).

Serres communales, chaussée de Charleroi, 54B, à Nivelles.