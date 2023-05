Brabant wallon Est : le GAL Culturalité optimiste sur l’octroi de ses subsides pour les années 2023-2027

Marie Langhendries, coordinatrice du GAL Culturalité, a déjà présenté le dossier dans plusieurs conseils communaux, afin de recevoir leur approbation. Elle était ainsi, le mercredi 26 avril dernier, à Perwez où elle a d’abord insisté sur la méthodologie pour établir le nouveau programme, avec un appel à préprojets qui a duré deux mois. "Nous avons reçu 99 préprojets, dont 95 étaient recevables. Ils ont tous été cotés et commentés par l’AG, selon dix critères imposés par le SPW. On se demandait qui allait proposer un projet et on a finalement été très surpris d’en recevoir autant." L’enjeu est évidemment grand, vu le budget maximum disponible: 1,785 million d’euros.

Agir en concertation avec les Communes

Le nouveau programme a été élaboré en compagnie d’acteurs tant publics que privés (associations, groupes de citoyens…) des sept communes concernées. "C’est l’ADN du GAL d’agir en concertation avec les Communes et les acteurs privés, on n’impose jamais rien", a souligné Marie Langhendries devant le conseil communal de Perwez.

Finalement, 52 préprojets ont été soumis au vote de l’AG, 32 ont été retravaillés pour former 6 fiches projets. Difficile de tous les détailler. Ils ont toutefois été rassemblés dans des thématiques: terre de liens et de convivialité, terre d’énergie renouvelée, terre de biodiversité renforcée, terre d’écomobilité, terre d’entreprenariat résilient, terre de coopération agricole et terre rurale de réseaux.

On trouve ainsi dans ce programme ; l’animation d’un réseau économique de l’Est du BW, B2B, avec un accent mis sur le digital et l’économie circulaire ; l’organisation de campagnes d’information sur la rénovation du logement, la consommation et la production d’énergie ; la valorisation des bordures de voiries comme corridors biologiques ; les projets de transport à la demande, transport social supra communal ou le partage de véhicules entre voisins, afin d’améliorer le transport partagé et solidaire ; la mutualisation des outils de production, transformation et vente des produits locaux ; ou encore l’organiser d’escales culturelles et artistiques dans les villages.

Avec le soutien de la Province

Des sujets évidemment en lien avec le profil de l’Est du Brabant wallon, rural à 85%, et qui viennent souvent faire le lien entre les différents acteurs, en apportant du dynamisme.

"Certains projets vont aboutir, d’autres pas. Puis on peut réagir et saisir des opportunités afin de répondre à des besoins qui émanent des différents acteurs."

À condition évidemment que ce programme du GAL Culturalité en Hesbaye brabançonne soit retenu par la Région wallonne. "Nous sommes optimistes, a commenté Marie Langhendries. Notre chance, c’est que nous avons un soutien de la Province, qui vient renforcer toute notre stratégie."

À ce jour, les conseils communaux d’Hélécine, Incourt, Jodoigne, Orp-Jauche, Perwez et Ramillies ont tous approuvé le dossier. Reste Beauvechain où ce point sera présenté au conseil le 30 mai.