Perwez : le Reda Music Show prépare son show équestre "Robin des Bois, 15 ans plus tard"

Luna Reda a décidé de reprendre la comédie musicale Robin des Bois réalisée voici quelques années et dans laquelle le chanteur Matt Pokora tenait le premier rôle: "J’ai toujours aimé les comédies musicales et ma famille est dans le monde du spectacle équestre depuis une vingtaine d’années. J’ai cet amour pour le chant et la comédie musicale. Celle de Robin des Bois, elle me touche particulièrement et ça me parlait de l’adapter avec des chevaux…"

C’est bien entendu le gros défi: intégrer une quinzaine d’équidés. "Le plus compliqué, c’est de coordonner toutes les équipes. Pour ce faire, on a d’ailleurs réécrit une partie du spectacle original."

Celui qui vole les plus riches pour redistribuer son butin aux pauvres sera incarné par Luigi Tortolani: "Robin des Bois et Marianne ont eu un enfant: Adrien, explique celui-ci. On reprend la même trame que la comédie musicale, les mêmes chansons et on les met en musique différemment, avec des intermèdes en compagnie des danseurs, chanteurs, acrobates et des chevaux. Ce sera assez spécial et inédit, une première dans ce genre, à mon sens."

Du 26 au 29 mai

Les premières dates sont déjà connues: les 26, 27, 28 et 29 mai, à l’académie équestre Reda, chaussée de Charleroi, 6, à Thorembais-les-Béguines.

Depuis quelques semaines, le rythme des répétitions s’est accéléré. Il faut dire qu’ils seront nombreux à participer à la représentation. "Il y a huit chanteurs ainsi qu’une dizaine de danseurs répartis entre la team Robin des Bois et la team Sheriffe Vaizey, poursuit Luigi Tortolani. On retrouve cette même polarité avec les cavaliers, répartis entre les deux équipes. Au total, une quinzaine de chevaux participeront au spectacle."

Et tout ce beau monde doit cohabiter sur la piste. "Il y a des répétitions pour les chanteurs, qui doivent être coordonnés avec la musique et les deux conteuses qui se chargent de la narration. Puis, il y a les chorégraphies. Il faut aussi faire attention à la sécurité, avec la présence des chevaux. Ils ne doivent pas piétiner les autres participants." Sans parler de tout ce qui touche à la lumière. "On doit voir à quel moment on lance les fondus et la musique. Oui, c’est une grosse organisation !"

Luna Reda confirme: "Là, il y a un mélange entre l’excitation de présenter ce spectacle qu’on prépare depuis deux ans et le stress d’assembler toutes les pièces de ce puzzle et de peaufiner les derniers détails."

Au final, ces quelques représentations ne sont possibles qu’après un long travail, minutieux. "J’en ai vu, des spectacles Reda ; celui-ci est vraiment à la hauteur, très qualitatif, reprend Luigi Tortolani. Un vrai show, avec de la danse, des acrobaties, les effets de lumière. Un moment à coup sûr très chouette à vivre !"

Alors que le monde artistique a souffert et souffre encore des crises économiques, un tel spectacle est donc toujours possible. "C’est encore rentable, admet Luna Reda. On ne fait pas d’énormes bénéfices, mais ce n’est de toute façon pas l’objectif. On veut surtout présenter un spectacle accessible à tout le monde."

Réservations: reservation@redamusicshow.be, https ://redamusicshow.be/robin-des-bois