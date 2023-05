Une marche pour sensibiliser à la faune

"C’est une balade à travers le paysage agricole, qui met en avant les aménagements réalisés pour accueillir la petite faune des plaines ou encore sa capacité d’accueil", indique Thomas Breuskin, pour l’ASBL Faune et Biotopes, active en Wallonie.

L’objectif de cet événement et de cette initiative est de souligner l’importance de tels aménagements. "Nous sensibilisons les agriculteurs et les citoyens sur leur rôle dans la vie de toutes ces espèces qu’on peut retrouver tout au long de la balade. Les promeneurs se rendent ainsi compte de ce qui a été fait et de ce qui doit encore être fait, ils se reconnectent à la faune des champs."

Mais quelles sont les espèces que l’on retrouve justement dans la nature d’Orp-Jauche et de ses villages ? "On peut apercevoir la perdrix grise ou le bruant proyer (sorte d’oiseaux). La population de ce dernier n’est plus présente qu’en Wallonie et dans le Nord de la France. C’est une espèce importante à protéger via des aménagements, comme c’est le cas à Orp-Jauche. Ces dispositifs sont également utilisés par les lièvres, l’alouette des champs, le bruant jaune et la caille des blés.""

C’est la commune d’Orp-Jauche et l’association qui ont, ensemble, mis en place ce nouvel itinéraire. Il sera dévoilé ce samedi, avec un rendez-vous fixé à 14h sur la place de l’église Saint-Georges de Noduwez, pour un départ un quart d’heure plus tard. "La balade durera deux heures, avec un guide de notre association Faune et Biotopes. On passera devant chaque panneau pour apporter des explications."

Une réservation est vivement souhaitée par l’association, à l’adresse: tbreuskin@faune-biotopes.be.

Pour ceux qui ne sont pas disponibles pour participer à l’inauguration, il est également possible de scanner un QR codes et d’ainsi avoir accès au parcours, via le site Cirkwi, en tapant "Noduwez", ou directement ave le lien: cirkwi.com/fr/circuit/320342-a-la-decouverte-de-la-faune-des-plaines-et-de-ses-habitats.