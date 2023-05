Mariés au premier regard": pour Jessica et Alexandre, "la vie a repris son cours normal"

Très bien. On a emménagé ensemble directement, la vie a pris son cours et tout va pour le mieux.

Votre couple est le seul à avoir "survécu" à cette saison 6. Quel est votre secret ?

On est partis avec un esprit très ouvert, sans placer tous nos espoirs dans l’émission. On l’a plutôt fait au feeling pour apprendre à se connaître petit à petit, sans se poser de questions. C’était manifestement la bonne formule.

Avec le recul, vous attendiez-vous à vivre une telle expérience ?

J’espérais que cela se passerait bien mais de là à ce que cela se passe aussi bien, c’est incroyable. Je ne m’imaginais pas en tout cas que tout serait aussi parfait.

Quel fut le moment le plus fort de l’expérience ?

Certainement le jour du mariage, cette sensation quand on est derrière la porte avant de se retrouver devant un inconnu. C’était le moment le plus intense. Avant le jour J, on ne sait pas trop à quoi s’attendre et on se fait un tas de plans. Mais Alexandre m’a directement plu physiquement et le stress s’est évacué.

Pendant six mois, vous avez dû tenir votre relation secrète. N’était-ce pas le plus difficile ?

Oui. Les deux mois de diffusion furent les plus difficiles à vivre mais on a bien joué le jeu. On ne sortait plus ensemble, même pour faire les courses. Les semaines où nous sommes restés enfermés à la maison nous ont paru longues mais on est contents d’avoir joué le jeu et fiers de pouvoir sortir tranquillement deux mois plus tard. On peut maintenant enfin vivre notre histoire à fond et en profiter un maximum.

Alexandre ayant vite déménagé à Wavre, n’était-ce pas une difficulté supplémentaire par rapport à deux personnes distantes de 100 km ?

Certainement. On a même loué une place de parking derrière l’appartement pour être tranquilles en rejoignant la voiture.

Avez-vous regardé toute la saison à la télévision ? Et comment ?

On a bien entendu tout regardé. Au début, c’était en famille et avec les amis. Nous étions une dizaine à nous rassembler tous les dimanches. Pour les trois derniers épisodes, par contre, nous préférions partager le moment à deux.

Ce qu’on a vu à la télévision reflète-t-il bien votre histoire ou manque-t-il des morceaux ?

Je suis très contente de ce qui a été diffusé où l’on a vu beaucoup d’humour et de complicité entre nous. C’était aussi plus facile comme tout était positif et cela nous a bien représentés.

Parmi les autres candidats, certains vous ont-ils marqué plus que d’autres ?

Michel nous a beaucoup touchés. J’apprécie aussi beaucoup Delphine. C’est une chouette personne et je suis contente pour elle. Comme elle risque de venir régulièrement dans la région (voir cadrée), on va pouvoir se faire un petit resto à quatre.

On a parlé d’Eden Hazard – qui connaît Alexandre – dans l’émission. Que vous a-t-il dit ?

Eden a téléphoné lorsqu’il nous a vus à la première émission. On en a beaucoup parlé dans les médias mais c’est juste une lointaine connaissance d’Alex et il était content pour nous.

Avant l’enregistrement de l’émission, vous travailliez comme coiffeuse dans le centre de Wavre. Est-ce toujours le cas ? Et pour Alexandre ?

J’ai arrêté de travailler à cet endroit pour reprendre la gestion et ouvrir mon propre salon. Alex, lui, travaille toujours comme gardien de prison.

Quels sont vos projets ?

On compte rester un an ou deux dans notre appartement à Wavre avant d’acheter une maison qui se situerait entre Wavre et Charleroi. Et puis, pourquoi ne pas agrandir la famille car nous sommes tous les deux très familles. Mais nous sommes aussi conscients d’être un jeune couple et que l’on doit d’abord continuer à apprendre à nous connaître. Il est important de faire les choses dans l’ordre.

Vous remarier autrement, à l’abri des caméras, est-il à l’ordre du jour ?

On aimerait bien faire une fête avec tous nos proches. Comme on est croyants, se marier à l’église est aussi important. Mais le plus important aujourd’hui est que la vie a repris son cours normal et cela fait le plus grand bien.