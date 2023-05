Genappe: Il revendait des voitures qu’il avait prises en leasing

"Tout le monde sait ça, surtout quand on est chef d’entreprise", ont déclaré, en chambre correctionnelle de Nivelles, le 14 mars dernier, les avocats d’ING soucieux de récupérer l’argent perdu par la banque dans deux opérations auxquelles se livra, au cours de la période comprise entre le 31 mai 2019 et le 4 janvier 2021, un habitant de Watermael-Boitsfort âgé de 36 ans, à la tête d’une société de chauffage, ventilation et climatisation qu’il mit en faillite sur aveu le 15 mars 2021.