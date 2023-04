Une transhumance de moutons dans Ottignies

Sept brebis, un bélier, quatre agnelles et quatre agneaux ont opéré une transhumance allant d’une prairie située rue de la Fontaine dans le quartier du Stimont à la prairie Orban en face du Douaire où les moutons de la famille Vanden Eede sont arrivés pour la première fois en 2021: "L’objectif est de remettre l’animal en ville. C’est d’ailleurs une nécessité", signale Stéphane Vanden Eede.

Six heures de cuistax de Nivelles: les invités de dernière minute gagnent

La troisième édition des 6 heures de cuistax de Nivelles s’est déroulée dimanche à l’ombre des tours de la collégiale Sainte-Gertrude.

Les Œufs Mollets, vainqueurs des dernières éditions des 6 h de cuistax de Nivelles, ont été détrônés par les p’tis jeunes de " Flash McQueen ".

Nivelles: la rénovation du stade est à mi-course

Les travaux d’élargissement de la piste d’athlétisme de la Dodaine coûteront plus cher que prévu, mais se déroulent au mieux pour l’instant. Le chantier a débuté en novembre 2022 et on voit déjà bien à quoi ressemblera le stade Reine Astrid à la rentrée.

Le vaccin MosquiRix de GSK met Rixensart sur la carte du monde

La ministre des Affaires étrangères, Hadja Lahbib, était en visite mardi chez GSK-Rixensart, à l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme.

Chaque minute, un enfant décède de la malaria dans le monde. En 2021, le MosquiRix, le premier vaccin contre cette maladie tropicale due à certains moustiques, développé et fabriqué par GSK Belgique, a reçu la reconnaissance de l’OMS. Un couronnement après 35 années de recherches.

Wavre: le Brabant wallon teste ses dispositifs d’urgence à Walibi

Un exercice provincial multidisciplinaire de gestion de situations d’urgence a eu lieu dans le parc d’attractions Walibi. Près de 500 personnes étaient mobilisées mardi pour cet exercice. Le parc d’attractions était fermé aux visiteurs mais 250 étudiants étaient présents, ce qui a permis de simuler les conditions réelles d’ouverture du parc.

Pas de porc au marché de l’Ascension: un comble dans la cité du Piétrain

Les mesures imposées par l’Afsca impactent fortement le marché de l’Ascension: il n’y aura ni cochons, ni lapins, ni volailles lors du marché de l’Ascension de Jodoigne. Le comice agricole de Jodoigne a également cruellement besoin d’une relève.

Wavre: l’hôtel de ville retrouvera son enduit blanc, comme dans le temps…

L’enquête publique sur les projets de restauration de l’hôtel de ville et de l’église Saint-Jean-Baptiste démarrera ce mardi 2 mai. Ces deux bâtiments classés nécessitent des travaux d’urgence. On estime la durée des travaux à 3 ans et le budget total à 15 millions d’euros.

La future escadrille d’avions des forces spéciales sera basée à Beauvechain

Bientôt, les forces spéciales de la Défense disposeront de leur propre capacité aérienne et on apprend, ce jeudi 27 avril 2023, qu’elle sera basée à Beauvechain. Les cinq avions de transport légers destinés aux forces spéciales de l’armée belge seront basés à Beauvechain et devraient être opérationnels en 2029, a indiqué la ministre de la Défense, Ludivine Dedonder (PS).