Plongée dans l’histoire avec du tir au Djirau et une fête celte mais aussi des concerts, des expos et des marches dans l’agenda BW

Ducasse du Djirau à Marbais

Du vendredi 28 avril au lundi 1er mai, place de Marbais. Ce long week-end permettra notamment de désigner ce dimanche le roi des archers. En effet, comme l’atteste l’"Acte d’érection du Serment de Saint-Sébastien" (XVIIe siècle), il existe à Marbais une société de tir d’agrément. Depuis cette époque, un tir est organisé chaque année, le dernier dimanche d’avril, pour désigner le roi des archers.

- Vendredi 28 avril: goûter des aînés, afterwork…

- Samedi 29 avril: course relais "Run and Bow", balle pelote assis, tir au drapeau, escape game, concert des Chicken’s.

- Dimanche 30 avril: barbecue des villageois, découverte du tir à l’arc, tir du Djirau…

- Lundi 1er mai: concours de belote, escape game, tombola du Djirau.

djirau.beoli@bidul.be

Théâtre

"La Porteuse de souffle" à Louvain-la-Neuve

Les Baladins du Miroir.

Sous le chaleureux chapiteau des Baladins du Miroir, douze artistes circassiens, comédiens, musiciens nous emmènent dans une histoire de rencontres tantôt bienveillantes, tantôt incongrues. Il y a les rendez-vous que l’on programme avec impatience, et puis il y a les rencontres inattendues, lorsque quelqu’un nous tend la main alors que l’on en a besoin… Pour leur 40e anniversaire, les Baladins du Miroir se sont associés à Jean-Pierre Dopagne pour explorer ces petits moments de la vie qui changent le cours de notre existence. Jusqu’au dimanche 30 avril, sous chapiteau, à l’angle du boulevard Baudouin Ier et de l’avenue Albert Einstein, à Louvain-la-Neuve. Réservation préférable.

levilar.be

"Le Prénom" à Genappe

Après 5 représentations à guichets fermés en février à Waterloo, les comédiens de l’Odéon de Waterloo jouent les prolongations au Monty de Genappe ce samedi 29 avril (20 h 15) et ce dimanche 30 avril (14 h 30 et 18 h). Le Monty, rue de Charleroi, 58, à Genappe.

lodeondewaterloo.be

"Le Champ de bataille" à Perwez

Spectacle nommé aux Prix Maeterlinck de la Critique 2020 dans la catégorie "Meilleur seul en scène". Jérôme Colin, Denis Laujol et Thierry Hellin proposent un spectacle sur l’amour familial où les sentiments sont à vif, comme sur un champ de bataille.

Ce vendredi 28 avril (20 h) au Foyer, centre Culturel de Perwez, Grand Place 32 à Perwez

foyerperwez.be

Spectacle

OMNI: expérience visuelle et sonore à Genappe

OMNI.

Pour préparer l’été, l’artiste Laurence Demaret a été invitée pour vous faire vivre une expérience hors du commun. Du 1er mai au 4 juin (de 10h à 16 h), sa caravane voyagera dans les rues de Genappe pour venir à votre rencontre. L’"objet mobile non identifié", est un espace de création qui voyage à travers différents territoires.

Les 1er, 2 et 3 mai: place Mercurey. Les 10, 11 et 12 mai: chapelle Saint-Géry. Les 23, 24, 25 et 26 mai: plaine communale. Les 3 et 4 juin: jardin du 38.

le38.be

Musiques

Besac Arthur à la chapelle de Profondsart

Rêveur et aventurier, Besac Arthur a la volonté de faire danser et chanter les gens autant que de les informer. Folk, pop, rock et chanson française s’enrichissent des multiples musiques découvertes en voyage… En concert le samedi 6 mai, à 20 h, à la chapelle de Profondsart.

info@eccart.be, eccart.be

Hommage à Anne Sylvestre, à Nil

Ce vendredi 28 avril, à 20 h 30, un hommage sera rendu à Anne Sylvestre, grande chanteuse et poétesse, décédée en 2022. Elle laisse derrière elle un répertoire de plus de 700 chansons poétiques et engagées, passant de l’humour caustique à la sincérité la plus touchante. Ariane Rousseau et Éric Bribosia reprendront une dizaine de ses chansons, connues ou moins connues, choisies parmi plus de 700 titres. Pas de réservation. Église partagée Saint-Vincent de Nil.

cabaretchezemile.wix.com/cabaret-Théchez-emile.

SamZik Festival à Virginal

Le SamZik Festival est organisé par un groupe de bénévoles, qui met à l’honneur huit groupes émergents de la scène rock dans toutes ses variations. Le but est d’offrir aux artistes des conditions de scène pro, en toute décontraction et bonne humeur.

Ce samedi 29 avril, dès 13 h, au Zik Zak Concert Hall, rue de Tubize, 28, à Virginal-Samme.

facebook.com/samzik.rock.festival.groupes.amateurs.emergents

Quintette à 2 altos à Wavre

Cinq musiciens de l’Orchestre royal de chambre de Wallonie présentent un panorama de chefs-d’œuvre écrits pour un quintette original composé de deux violons, deux altos et un violoncelle.

Ce samedi 29 avril, à 20 h, à la Sucrerie, chemin de la Sucrerie, 2, à Wavre. Réservation préférable.

lasucreriewavre.be

Concert de printemps à Bossut-Gottechain

Les Amis de l’orgue historique de Bossut organisent leur concert de printemps ce dimanche 30 avril, à 17 h, en l’église Notre-Dame de Bossut (place de Bossut).

orguedebossut.be

Expositions

Concours d’arts plastiques et visuels à Nivelles

Le Concours d’arts plastiques et visuels a pour but de promouvoir et soutenir la création contemporaine et les jeunes artistes plasticiens résidant en Fédération Wallonie-Bruxelles en leur offrant une exposition collective et différents prix. Le Centre culturel de Nivelles expose des œuvres sélectionnées par un jury de professionnels. L’exposition une quinzaine d’artistes puisant leurs sources d’inspiration dans des thèmes variés tels que le corps, la mémoire, l’identité, l’image, la nature, le réel et encore bien d’autres… Du 26 avril au 27 mai, du mercredi au vendredi de 14h à 18 h, le samedi de 10h à 14 h. Visite aussi sur demande et sur réservation. Centre culturel de Nivelles, place Albert Ier, 1.

info@ccnivelles.be, ccnivelles.be

Expo photo "Hors les murs" pour fêter les 10 ans du Club Photo Image de La Hulpe

Le Club Photo Image de La Hulpe fête cette année ses 10 ans d’existence. Une belle tranche de vie pour un club photo amateur, qui a permis à une trentaine de membres de partager leur passion. Le club est à l’initiative de divers événements. Cette fois, le club se montrera en déployant ses photos dans 3 lieux inédits: le long des étangs du Nysdam, chaussée de Bruxelles, à côté du domaine Solvay, sur le mur du parking de la gare SNCB et devant le Grand Étang, site d’Atenor, rue François Dubois sur les grilles des anciennes papeteries. Du 7 au 28 mai, plus de 100 photos à découvrir librement. Pour le club, c’est aussi l’occasion de s’ouvrir à de nouvelles recrues…

Philippe Vanderlinden (0477 63 69 25, vdl.ph@skynet.be). Facebook Club Photo Image La Hulpe.

Lasne expose ses jeunes photographes

L’exposition "Concours photos" a été inaugurée le 19 avril en présence des artistes et de leur famille, dans la salle des mariages de la maison communale. L’occasion de découvrir le regard curieux de jeunes talents et leur incroyable créativité dans le cadre de ce concours photographique ouvert aux élèves du cycle primaire et du cycle secondaire. Le défi ? Capturer un paysage, un portrait, un instant insolite ou drôle ; photographier des animaux, des végétaux, des monuments.

17 clichés ont été sélectionnés par un jury et l’exposition restera accessible sur rendez-vous durant les heures de bureau jusqu’au 15 mai.

0499 05 69 61, jeunesse@lasne.be

"La Marine sous le Premier Empire" à Waterloo

Le Musée Wellington plonge les visiteurs dans l’univers de la marine sous le Premier Empire. Jusqu’au 1er mai. Chaussée de Bruxelles, 147.

museewellington.be.

Exposition de photographies "Notre Jardin extraordinaire" à l’abbaye de Villers-la-Ville

Du 18 mars au 18 juin, l’abbaye de Villers-la-Ville et "Le Jardin extraordinaire" présentent l’exposition de photographies "Notre Jardin extraordinaire". Cette exposition en plein air de 26 photos de nature et de vie sauvage en grand format est présentée dans le Jardin de l’abbé.

En marge de l’exposition, ce mercredi 3 mai, à 18 h, Johan Michaux, directeur de recherches FNRS et professeur à l’ULiège, donnera une conférence intitulée "Relations entre l’homme et la nature" (il est préférable de réserver).

www.villers.be.

Exposition des artistes de Braine-le-Château

L’exposition des artistes de Braine-le-Château se tient à la Maison du Bailli du 1er au 30 avril. Plus d’une vingtaine d’artistes présentent leurs œuvres: peintures, sculptures, céramiques, photographies, recherche graphique… Maison du Bailli, 20, Grand-Place, Braine-le-Château.

www.braine-le-chateau.be

Marches/Balades

Marche de la Saint-George à Pécrot

Ce dimanche 30 avril, l’Amicale des marcheurs indépendants (AMI), club de la FFBMP, organise sa marche de la Saint-Georges, au départ du terrain de football de Pécrot, rue Cyrille Bauwens, 45, 1390 Pécrot, à 200 m de la gare SNCB (ligne Ottignies-Leuven). Parcours de 4, 7, 12, 21, et 30 km, et même 37 km pour les plus courageux, en passant par la zone naturelle. Pour les petites distances, passage dans une magnifique zone protégée, et jeu organisé pour les enfants, avec cadeau et diplôme à l’arrivée. Pour les plus longues distances, départ le long de la Dyle, au travers de champs et de forêts.

M. Debroux (0476 50 70 74).

"Stadt de Bas en Haut" à Wavre

Ce dimanche 30 avril, à 10 h, balade de découverte de petits sentiers sur les hauteurs de Wavre. Rendez-vous au carrefour de la chaussée de l’Orangerie.

wavre.ecolo.be

Rando dans la vallée de la Dyle à Bousval

Cette randonnée sillonnera une partie du cours supérieur de la Dyle et traversera ses affluents, le Cala, le Ride Pallandt et la Thyle.

Rendez-vous ce dimanche 30 avril, à 10h à l’église, place de l’Église, à Bousval. Réservation obligatoire.

proxirando.be

Marche Adeps à Loupoigne

Parcours en boucle de 5, 10, 15 et 20 km et parcours d’orientation au départ de l’école du Petit Chemin, chemin de la Waronche, 18, à Loupoigne, ce dimanche 30 avril, à partir de 8 h.

Marche Adeps à Court-Saint-Étienne

Marche organisée au profit de l’Aide alimentaire de Court et hameaux. Parcours de 5, 10, 15 et 20 km. Départ de la salle Notre-Dame, rue Notre-Dame, 8, à Tangissart, ce dimanche 30 avril, dès 7 h 30.

ba-cse.be

Marche Adeps de l’unité scoute de Mont-Saint-Guibert

Dans le cadre des festivités des 900 ans de Mont-Saint-Guibert, l’unité scoute de la commune se lance le défi de réunir 900 marcheurs avec un foulard (toutes fédérations confondues). Parcours de 5, 10, 15 et 20 km. Ce lundi 1er mai dès 8 h, au départ de l’institut Notre-Dame des Hayeffes, rue des Hayeffes, 31, à Mont-Saint-Guibert.

Spectacles

Perwez: "Thierry chante et raconte Johnny"

Thierry Luthers. ©ÉdA

Avec ce spectacle en forme d’hommage à Johnny Hallyday, Thierry Luthers souhaite faire perdurer le patrimoine musical du chanteur disparu en 2017 à l’âge de 74 ans. Le spectacle évoque un parcours de vie incroyablement romanesque et une carrière exceptionnelle… Le vendredi 5 mai, au Foyer (Centre culturel de Perwez), Grand-Place, 32, à Perwez.

foyerperwez.be

Ciné-club

"Saint-Nicolas est socialiste" à Sart-Risbart

Roger et Filippo sont conseillers communaux de l’opposition à Saint-Nicolas. Dans cette ancienne cité ouvrière, ils se voient comme des lanceurs d’alerte face à une autorité communale opaque dont ils fustigent les débordements. Ils rêvent, pour leur dernier tour de piste électoral, de bouleverser le jeu politique local. Regard critique sur la dynamique du conseil communal de Saint-Nicolas, à Liège, c’est le système des jeux de partis et de pouvoir qui est remis en question, tout en dénonçant le peu d’enjeux réellement politiques qui en ressortent… Un échange sera proposé à la suite de la projection + réouverture de la buvette.

"Saint-Nicolas est socialiste", de David Leloup, le vendredi 5 mai, à 20 h 30, au "71", rue Alphonse Robert, à Sart-Risbart.

0476 97 21 42, jules@travers.be, www.travers.be

Divers

Beltane à Nivelles

Beltane, c’est une ancienne fête celte où l’on célèbre le retour à l’extérieur, à la fertilité des terres et aux couleurs de la saison. Animation de danse et rubans pour les enfants dès 2 ans, ateliers de tissage pour tous les âges, jeux en bois et visite de la ferme Dams à Nivelles.

Ce dimanche 30 avril, à partir de 15 h, chemin du Petit Baulers, 4, à Nivelles.

https ://lacabanedesarts9.be

Marché des artisans et producteurs à Clabecq

Artisans et producteurs locaux et autres. Pour les enfants: pop-corn, barbe à papa et, si le temps est au beau fixe, granita. Ce dimanche 30 avril, à partir de 9 h, place Josse Goffin, à Clabecq.

caskaleooohhh.be

Lasne: Fête des plantes et du jardin, à l’abbaye d’Aywiers

Le site de l’ancienne abbaye d’Aywiers. ©ÉdA

Les 5, 6, et 7 mai, quelque 200 professionnels du monde des jardins exposeront à l’ancienne abbaye pour l’édition de printemps de la Fête des plantes et du jardin. Ateliers et animations, visite guidée de l’ancienne abbaye, conférences, etc.

www.aywiers.be.

"La Yourte mauve" et "Mon fils ce Démon" à Louvain-la-Neuve

Du 26 au 29 avril, la Compagnie des Nouveaux Disparus présente "La Yourte mauve" et "Mon fils ce Démon", sous chapiteau, Grand-Place. Entrée gratuite.

lesnouveauxdisparus.be/agenda/

Le Jeu du cloître à l’abbaye de Villers-la-Ville

Relevez 15 défis d’observation et de réflexion, puis décodez un message qui vous mène au trésor des moines. Mesurez-vous aux autres équipes dans ce jeu d’exploration de l’abbaye. Le samedi 6 et le dimanche 7 mai, à partir de 14 h, à l’abbaye de Villers, rue de l’Abbaye, 55, à Villers-la-Ville.

villers.be

Wavre et le "Jeu de Jean et Alice"

Le samedi 6 mai, à 14 h, visite du centre de Wavre axée sur le "Jeu de Jean et Alice" (représentations du 17 au 21 mai). Rendez-vous sur à l’angle de la rue du Pont du Christ et de la rue du Commerce. Réservation indispensable.

010 23 03 52, info@visitwavre.be

Portes ouvertes des serres communales de Nivelles

Le service communal des espaces verts propose d’apprécier ses réalisations florales le samedi 6 et le dimanche 7 mai (à partir de 9 h).

Serres communales, chaussée de Charleroi, 54B, à Nivelles.