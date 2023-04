Le blues dans tous ses états au Blues Bar Tour et dans neuf lieux atypiques "pour bien faire la fête", ce vendredi

Le teaser de l’événement :

De tous ces lieux, le bus américain est certainement le plus atypique, avec le bar qui y est aménagé et sa mini-scène sur laquelle se produira Sébi Lee, "piano-crooner du rockabilly", avec qui "ça bouge bien ! ".

Sébi Lee, l’artiste qui sera présent dans le bus, vendredi. ©Rideau Rouge

Le Blues Bar Tour sera aussi présent à L’Épicerie de Renipont, à Lasne, avec Alice Martin, une artiste belge blues-folk qui monte tant et plus ; à La Tartine à Lasne avec Langer et Midnight Port ; au El Cuchillo à Rixensart avec Black Cat Bone ; au Kum Restaurant avec Broken Fingers Club, au Dok’S à La Hulpe avec Jug ; à la buvette du club de foot de La Hulpe avec Bob Doug ; et, enfin, dans deux salles du Rideau Rouge avec Le Sousa Schleb, Goodbye Fortune Tellers et Sébi Leeavant que ce dernier ne monte dans le bus.

Une affiche "diversifiée, dynamique" qui permettra d’attirer du monde, espèrent les organisateurs. Le tout, un an après une édition 2022 de sortie de Covid organisée en last minut et qui avait attiré environ 500 personnes.

Notons, enfin, qu’il est possible de se restaurer sur chaque site (avec réservation préalable dans les restaurants) et qu’en partenariat avec la brasserie Bertinchamps, une Blues Bar Beer sera éditée.

Il reste des places pour le Blues Bar Tour. On peut les acheter en prévente ou sur place à l’entrée de chaque concert (à l’exception du bus). Infos et réservations: 02 653 92 58, www.bluesbartour.be, info@lerideaurouge.be.