Give a day, le Tinder du bénévolat, se réjouit l’engagement citoyen des Belges

En collaboration avec Indiville et BPact, elle a mené une enquête nationale auprès de 22 600 Belges sur l’engagement citoyen en 2022.

"On avait déjà réalisé une petite enquête à notre échelle voici quelques années, précise Mathieu Jacobs, de Give a Day. On a travaillé sur base d’intuitions mais après la crise du Covid, on avait envie de voir l’état des troupes dans le paysage belge. On voulait prendre le pouls des citoyens afin d’objectiver leur engagement."

Sentiment positif

Il ressort de cette enquête que près de 8 Belges sur 10 se sont engagés en 2022 d’une manière ou d’une autre. Des chiffres étonnants alors que bon nombre d’associations se plaignent de ne plus s’appuyer sur les bras des bénévoles pour poursuivre leur activité.

"Les chiffres sont encourageants et la société belge est plus altruiste qu’on ne le pense, ajoute Mathieu Jacobs. Maintenant, on voit que les citoyens ont souvent des difficultés à identifier les besoins des associations et à voir en quoi ils peuvent être utiles."

Comme les chiffres de l’enquête le révèlent, les Belges se montrent très "disponibles":

– 37% ont fait du bénévolat dans ou pour une organisation ;

– 33% ont aidé des personnes dans ou en dehors du cercle familial et/ou amical ;

– 12% ont consacré du temps à une œuvre caritative autre qu’une organisation ;

– 51% ont donné de l’argent et/ou des biens à des organisations ;

– 47% sont membres d’une organisation.

Les motivations principales pour s’engager sont l’intérêt pour l’activité (85%) et le sentiment positif qu’elle procure (80%). La responsabilité envers les autres et l’altruisme viennent ensuite (72%).

Le manque de temps…

80% des bénévoles sont satisfaits du temps qu’ils peuvent consacrer au bénévolat même s’il est compliqué de trouver le bon équilibre entre le temps pour la famille et le travail.

Le rapport au temps est la chose la plus difficile à combiner avec le bénévolat ainsi que les éléments pratiques comme les déplacements. Le manque de temps est la principale raison d’abandon de l’engagement.

"Par rapport à ce problème de temps, on travaille avec les entreprises pour qu’elles donnent du temps à leurs employés pendant leurs heures de travail."

Give a Day permet aux entreprises désireuses d’améliorer leur politique RSE (responsabilité sociale des entreprises) d’organiser leurs teambuildings sociaux et met à leur disposition une plateforme CSR pour le bénévolat d’entreprise.

Fidélité à l’organisation

86% des volontaires sont satisfaits du type de tâches qu’ils accomplissent. Ceux-ci s’identifient davantage à la tâche qu’ils assument qu’à l’organisation elle-même.

80% d’entre eux souhaitent néanmoins rester liés à la même organisation pendant longtemps et ne souhaitent généralement pas passer d’une organisation à une autre pour obtenir une tâche plus intéressante.

À la limite de leur capacité

Les bénévoles réalisent des activités équivalentes à 290 000 emplois à temps plein, mais ils sont à la limite de leurs capacités. C’est tout à fait possible de combler ce manque car seulement 20% des "non-bénévoles" disent ne pas vouloir faire du bénévolat.

"Ils attendent que l’association dans laquelle ils s’engagent soit bien organisée et de fait, beaucoup d’entre elles ne sont pas assez informées, beaucoup ne savent pas trop comment valoriser le travail des bénévoles. À ce niveau-là aussi, Give a Day apporte des outils administratifs aux associations."

Suite à ces résultats, Give a Day, qui se définit comme le "Tinder du bénévolat", se voit donc confortée avec sa proposition de valeur. Sa plateforme de "matching" facilite la mise en relation entre les bénévoles et les organisations.

"Aujourd’hui, notre plateforme rassemble plus de 8 000 associations et plus de 100 000 citoyens. Je pense qu’on apporte une réponse à l’engagement citoyen d’aujourd’hui, assure Mathieu Jacobs. Le bénévolat a fortement évolué avec un engagement ou une solidarité “de clocher” à ses débuts. Dans les années 50, on parle plus d’engagement militant pour passer à l’engagement citoyen avec des gens qui, aujourd’hui, ont envie d’améliorer leur environnement, qui cherchent à être utiles… Il y a toujours des militants dans la société mais par rapport à l’engagement citoyen, notre plateforme montre toute son utilité."

Renforcer l’implication civique en encourageant les Belges, les écoles et les entreprises à donner de leur temps, accompagner les associations dans une organisation plus efficace et impacter la société et aider à relever les défis sociaux et environnementaux par l’action et la puissance de la solidarité, le travail ne manque pas pour Give à Day.