Waterloo : un élu MR impliqué dans une bagarre à la sortie du conseil communal ?

Comparé au précédent, le conseil communal de ce lundi 17 avril a été plus calme. Pas de départ de l’opposition et les points ont pu être abordés par l’ensemble des élus. En revanche, avant et après le conseil, c’est une autre histoire. Un conseiller de la majorité MR, Philippe Hermant, a eu une altercation avec le gestionnaire de la page Facebook Waterloo Transparence dédiée à la vie politique locale. L’internaute a d’abord été pris à partie par le conseiller qui demandait des explications sur des publications Facebook dans lesquelles conseiller communal était traité de "guignol".