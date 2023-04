Nivelles: des premiers jeux interquartiers réussis

C’était un pari, et il est réussi: à l’initiative d’habitants du Petit Baulers emmenés par Sara Demuth, les premiers jeux interquartiers de Nivelles étaient organisés ce dimanche à la Maillebotte. Au total, seize équipes ont pris part à ces joutes amicales, comprenant des jeux pensés pour faire participer toutes les générations.

Cette fois, c’est la bonne, Clabecq est champion

Clabecq est champion. Malgré quelques frayeurs, ce dimanche face à Ophain, les Clabecquois ont décroché la victoire (3-1) et une montée qui leur avait échappé ces trois dernières saisons.

Une option "Programmation" dans 4 écoles provinciales

Dans quatre écoles provinciales du Brabant wallon, il sera possible dès septembre 2023 de se spécialiser dans la programmation et les technologies du numérique. Cette exclusivité en Belgique sera proposée au Cepes de Jodoigne, à l’ITP de Court-Saint-Étienne, à l’IPET de Nivelles et à l’IPES de Tubize. Cette option "Programmation et technologie du numérique" permettra de rejoindre ensuite l’enseignement supérieur, notamment l’UCLouvain, qui accompagnera les quatre établissements.

Plan transport de la SNCB en Brabant wallon: des trains après 1h du matin

Le plan transport 2023-2026 a été présenté aux élus, avec des cadences augmentées et des trains qui circuleront plus tard, en Brabant wallon, après 1h du matin pour rentrer de Bruxelles. De nombreux aménagements dans les gares sont prévus aussi

Chaumont-Gistoux obtient une étoile aux labels "Communes sportives"

Si huit autres communes du BW en avaient déjà au moins une, Chaumont-Gistoux obtient pour la première fois une étoile aux labels "Communes sportives de la Fédération Wallonie-Bruxelles" que remettait ce jeudi la ministre Valérie Glatigny.