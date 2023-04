Chaumont-Gistoux obtient une étoile aux labels "Communes sportives"

Pour rappel, cette opération – qui en est à sa troisième édition en 2023 – vise à promouvoir la visibilité de l’offre sportive proposée par chaque commune à ses citoyens en distinguant les communes qui mènent une politique de développement du sport particulièrement dynamique et inclusive.

Une procédure de sélection rigoureuse est mise en œuvre par le personnel des Centres de conseil du sport de l’Adeps, appuyé par l’Union des Villes et Communes de Wallonie et par le Centre d’expertise juridique de la FWB. Plusieurs critères sont pris en compte: la diversité des activités sportives proposées, le souci de la mise en avant des clubs et des participants, la prise en compte de l’accessibilité pour tous les citoyens (hommes, femmes, enfants, aînés, personnes porteuses de handicap, personnes socialement isolées, etc.), la valorisation des infrastructures sportives et les initiatives communales permettant d’améliorer leur plan de mobilité douce pour accéder aux activités sportives.

Trois étoiles pour Ottignies-LLN depuis 2021

Cette année, 47 communes ont obtenu ou amélioré leur label, ce qui porte le total à 144 communes labellisées en Fédération Wallonie-Bruxelles. Parmi les lauréates, 25 communes obtiennent le label pour la première fois, tandis que 11 améliorent leur score précédent et 11 ont conservé le même nombre d’étoiles obtenues les années précédentes.

En Brabant wallon, une commune fait son entrée au palmarès cette année-ci, Chaumont-Gistoux en l’occurrence. Elle a reçu une étoile. Nivelles, de son côté, passe de une à deux étoiles.

Pour le reste, La Hulpe et Mont-Saint-Guibert disposent d’une étoile depuis 2022. Depuis 2021 et la première édition, Rebecq dispose de deux étoiles alors que Villers-la-Ville et Walhain en ont une. Enfin, la "palme" revient à Ottignies-Louvain-la-Neuve avec trois étoiles depuis 2021.

Président de l’ASBL Omnisports de Chaumont-Gistoux, Pierre-Yves Docquier se dit "très heureux de cette reconnaissance de la part de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Heureux pour les différents acteurs de terrain (clubs, collectifs, la commune, etc.) qui travaillent quotidiennement pour proposer une offre sportive de qualité aux Chaumontois."

Le dossier de candidature pour obtenir ce label était conséquent. "Avec Florence Mullie, gestionnaire du centre sportif, et la commune, nous avons complété ce dossier. C’était un travail conséquent mais dont nous obtenons la reconnaissance. Ce qui est très important, valorisant et motivant pour la suite. Nous sommes d’ailleurs déjà à la moitié du chemin pour obtenir une deuxième étoile à l’avenir. Concrètement, nous avons mené pas mal d’actions pour promouvoir le sport dans la commune. Cela passe par une collaboration étroite avec les clubs. On a aussi pas mal œuvré pour une meilleure valorisation du sport féminin. Il y a notre Fête du sport annuelle, organisée chaque deuxième samedi de septembre, lors de laquelle nous proposons 25 activités gratuites pour toutes et tous, et qui rassemble près de 1 500 personnes, avec un succès grandissant. On va très prochainement éditer un Guide des sports. Ce sont des exemples parmi d’autres de notre dynamisme en matière de sport, à Chaumont-Gistoux…"