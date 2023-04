Brocante de Limal, ce dimanche: ne pas se garer le long de la N238 !

Par tradition, la kermesse annuelle de Limal a toujours lieu le deuxième dimanche qui suit la fête de Pâques. Cette année, la grande brocante qui se tient dans le centre de Limal, à proximité de la gare, en est à sa 38 édition. Côté brocanteurs, elle affiche complet depuis belle lurette, inutile donc de se présenter à l’aube pour déballer son grenier, ce ne sera pas possible. La brocante sera accessible dimanche de 7h à 17 h, dans une ambiance conviviale et musicale, pour ceux et celles qui veulent chiner des objets de seconde main ou des antiquités.