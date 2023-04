Sept anciennes décharges, dont celle de Basse-Wavre, réhabilitées par la Spaque

Sept anciennes décharges sont repris dans le programme dont celles de Basse-Wavre et de Limoy, à Loyers, qui s’étend sur une superficie de 3,2 hectares. "Nous surveillons une centaine de décharges sur tout le territoire wallon et nous avons identifié celles qui étaient les plus problématiques, en termes de dangerosité, de pollution des nappes d’eau et d’émanation de gaz", a expliqué mercredi matin Valérie Saretto, présidente du conseil d’administration de la Spaque.

Les travaux déjà en cours à Limoy consistent en la réalisation d’un puits de dégazage et la collecte des lixiviats, à savoir les eaux polluées percolant à travers les déchets. La fin de la réhabilitation est prévue fin décembre 2023.

Les six autres décharges prochainement assainies sont celles d’Ormont à Tournai, du Chêne à l’Image à Châtelet, de Basse Wavre à Wavre, de la Carrière du Radar à Flobecq, du Marais à Boussu et de la Crayère des Fonds de Morvau à Binche.

À Basse-Wavre, on estime à 800 000 m³ la quantité de déchets et de produits nocifs accumulés pendant 54 ans, de 1937 à 1991. dans la décharge de Basse-Wavre qui fait plus de 141 000 m².

Des investigations ainsi que des études géophysiques ont déjà été réalisées sur plusieurs d’entre elles.

"Concernant la réhabilitation des deux dernières décharges, le budget dépasse l’enveloppe actuelle. D’autres sites devront également être assainis et l’objectif est de trouver 16 millions complémentaires", a précisé la ministre de l’Environnement Céline Tellier (Écolo).