Travaux du RER: "Deux semaines de chaos" pour les navetteurs du Brabant wallon

Du 1er au 9 avril, le trafic ferroviaire a été interrompu entre Nivelles et Bruxelles-Midi. Du 8 au 16 avril, c’est entre Ottignies et Bruxelles que les trains ne circulaient plus et faisaient le détour par Leuven. Ces arrêts étaient programmés pour réaliser des travaux dans le cadre du chantier du RER.

"Voyons avant tout le côté positif des choses, depuis la relance des chantiers du RER en 2018, les travaux avancent bien, positivait Olivier Maroy au parlement wallon. Évidemment, on ne fait pas d’omelette sans casser des œufs: qui dit travaux dit perturbations pour les voyageurs, impossible de faire autrement. À certains moments, il faut interrompre le trafic. Dans ces moments-là, on attend de la SNCB et des pouvoirs publics en général qu’ils mettent tout en œuvre pour minimiser les désagréments pour les voyageurs. Ici, on ne peut pas dire qu’ils aient été à la hauteur. Loin de là. Ces deux semaines se sont transformées en véritable enfer pour les navetteurs. Ce qui s’est passé n’est pas acceptable. Les travaux étaient programmés de très longue date et, pourtant, les alternatives mises en place, des services de bus et d’autocars, ont complètement foiré."

Si le député Maroy a spontanément précisé que le ministre wallon de la Mobilité, Philippe Henry (Écolo), n’était "pas responsable de ce fiasco", ce dernier n’a pas manqué de le rappeler également: "Les différents concours de circonstances que sont l’avancement du chantier du RER, les transports alternatifs à organiser par la SNCB, la réforme des rythmes scolaires, la pénurie de chauffeurs et la défaillance d’un transporteur privé constituent une accumulation de causes qui ne dépendent pas directement de mon action. Je constate néanmoins, comme vous, les difficultés que cela engendre. Il faudra évidemment essayer que cela ne se reproduise pas à l’avenir".

Les TEC wallons n’ont pas été sollicités pour remédier à l’absence programmée de trains, a expliqué le ministre Henry: "Une convention existe entre la SNCB et le TEC afin que la SNCB redirige ses clients vers les lignes du TEC, pour autant que cette démarche ne se fasse pas au détriment de la clientèle du TEC. La SNCB n’a pas entamé cette démarche puisqu’elle considérait que le nombre de bus de remplacement était suffisant pour pallier les perturbations du réseau ferroviaire".

En guise de conclusion, le député Maroy n’a pu qu’espérer que les prochaines interruptions de trafic seront moins chaotiques: "Ce qui s’est passé est intolérable et ne peut pas se reproduire. Quelle image cela donne des services publics ? Comment voulez-vous convaincre les habitants du Brabant wallon de prendre les transports en commun quand ils ne peuvent pas avoir confiance dans ces transports ? J’espère que pour les prochains épisodes de travaux, on va préparer les choses pour offrir de vraies alternatives fiables aux navetteurs. Quand on paie des impôts, on est en droit d’avoir un service de qualité".