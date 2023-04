Seizième collecte de vélos dans les recyparcs de l'inBW ce samedi 22 avril

Cette collecte de vélos a été lancée en 2007, à l’initiative de l’inBW. Depuis, cette action – chapeautée en Wallonie par la Copidec (fédération des 7 opérateurs du secteur public de gestion des déchets pour le sud du pays) – a déjà permis d’offrir une deuxième vie à plus de 57 000 vélos sur l’ensemble du territoire wallon.

En Brabant wallon, environ 4 500 vélos ont été collectés ces dix dernières années, dont 360 lors de la collecte 2022. Cette année, 17 recyparcs gérés par l’inBW recueilleront les bicyclettes. "On espère évidemment en collecter le plus possible, dit Raphaël Lateur, chargé de communication au sein de l’intercommunale. On sent, en effet, que l’idée du réemploi, de la seconde main, etc. fait son chemin dans les mentalités. Et c’est vrai pour bien d’autres choses que la collecte des vélos."

L’inBW organise d’ailleurs une collecte annuelle de jouets dans ses recyparcs. Celle de 2023 aura lieu le samedi 21 octobre.

Aussi, depuis le 19 octobre 2022, cinq recyparcs (Braine-le-Château, Chaumont-Gistoux, Ittre, Perwez et Nivelles) disposent de ce qu’on appelle un "espace récup" où il est possible de déposer des objets divers qui pourront alors être reconditionnés et réutilisés. Enfin, le Repair Café Mobile, qui écume toute la Wallonie, s’arrêtera prochainement dans les communes suivantes, en Brabant wallon: à Lasne le lundi 15 mai (route d’Ohain, 9, de 14h à 17 h), à Braine-le-Château le samedi 20 mai (Grand-Place, de 10h à 13 h) et à Chastre le dimanche 11 juin (avenue du Castillon, 71, de 10h à 13 h).

www.inbw.be