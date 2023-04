Tribunal de l’entreprise du Brabant wallon : "Tout est faux, on nous prend pour des voleurs…"

La substitute Magali Raes ne fut pas tendre: "Il ne tient pas de comptabilité, il a un arriéré locatif important, sa femme faisait usage indu du véhicule de la société et elle a prétendu qu’il avait été volé. C’est un opérateur économique non fiable". La cause paraissait entendue, d’autant que l’intéressé était absent. Il apparut cependant une demi-heure plus tard. La présidente d’audience lui fit observer que le dossier avait déjà été examiné. "Tout est faux, intervint-il. On nous prend pour des voleurs, pour des malfaisants." Suspension d’audience mise à profit pour prendre contact avec la substitute qui avait regagné son bureau. Résultat ? On se revoit le 15 mai.

Mis en faillite le 27 février dernier, un garagiste spécialisé depuis 2019 dans la vente de voitures d’occasion, est venu faire opposition à cette décision, soutenu par la curatrice qui a reçu sur son compte de quoi couvrir le passif.

On en vient aux aveux de faillite. Deux sociétés holding basées à Court-Saint-Étienne (passif de 30 000 €) et Waterloo (500 000 €) sont dans le cas de même que deux entreprises générales de construction basées à Beauvechain (50 000 €) et Lasne (230 000 €) ainsi que deux salons de beauté de Waterloo et Uccle (110 000 € pour chacun) gérés par la même personne, une franchisée dont les contrats ont été rompus par la société Yves Rocher.

Les autres aveux émanent d’un menuisier de Beauvechain, d’un salon de coiffure de Braine-l’Alleud, d’un transporteur de colis de Wavre, d’un graphiste de Bierges, d’une conseillère aux entreprises de La Hulpe et d’un manager de Lasne.

Enfin, un administrateur de sociétés de Waterloo a demandé l’effacement de ses dettes auquel le parquet s’est opposé. L’intéressé a été condamné le 30 juin 2022 à un an de prison avec sursis pour abus de confiance et blanchiment. Son avocat a fait état qu’il n’y a aucun lien entre la faillite et les faits pour lesquels il a été condamné. Le tribunal appréciera.