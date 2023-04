Jandrain (Orp-Jauche) prépare sa Fête des simples: d’abord la mise en couleurs

Les festivités du jeudi de l’Ascension se préparent à Jandrain. Samedi dernier, les habitants de ce village de l’entité d’Orp-Jauche se sont réunis pour avancer dans l’organisation de la Fête des simples. Plusieurs panneaux, qui serviront à la décoration, ont été réalisés. On peut y lire des petites phrases telles que "Quand une multitude de petits gens dans une multitude de petits lieux changent une multitude de petites choses, ils peuvent changer le monde" ou "Je m’aime, tu m’aimes, on sème". De quoi planter le décor: "L’événement sera dédié aux plantes et à la nature, c’est un rendez-vous qui se veut festif et convivial", indique Monika Michalik, membre du groupe de bénévoles qui préparent la fête. Xavier Bellin, organisateur lui aussi, enchaîne: "Ces dernières semaines, nous avons défriché certains talus du village, afin de préparer l’ensemencement de ceux-ci".