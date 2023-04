Ramillies : la Wallonie en bijoux, c’est "Just’Wallo"

Une bien belle histoire pour ces artisans certifiés. "Tout cela grâce à Made in BW qui, à Noël, a sélectionné des boucles d’oreilles basiques dans nos produits. Il en résultait que souvent, on met des producteurs en valeur, mais pas vraiment les artisans… En janvier, le directeur de Made in BW m’a appelée pour nous proposer de présenter quelque chose dans la boutique Visit Wallonia à Bruxelles. Là, on s’est dit qu’on allait créer une collection spéciale pour l’occasion, d’où Just’Wallo…"

Il s’agit de créations en argent: un collier, une paire de boucles d’oreilles, des boutons de manchettes, une pince à cravate, puis un second collier version luxe, avec un diamant ajouté sur l’œuvre, une carte de Wallonie, là où se trouve Namur, la capitale de la Wallonie. "Tout est parti d’une carte de la Wallonie et de là, on a regardé comment en faire un bijou. Et on a veillé à proposer une gamme tant pour dames que pour hommes. La collection ne sera pas numérotée, on fera les bijoux au fur et à mesure."

Depuis 2012, Fabienne Robert et Serge Ryckaert créent leurs bijoux dans le respect des traditions artisanales et des obligations légales (poinçons et normes antiallergiques). "La société existe depuis 2002, nous sommes artisans depuis 2012 et artisans certifiés depuis 2017. En décembre 2020, nous avons ouvert notre boutique à la maison, c’était un peu notre “opération anti-Covid”. Nous sommes installés à la campagne, ce n’est pas toujours évident mais la boutique était indispensable pour passer un cap. Payer un loyer dans une surface commerciale bien située, c’est impayable pour un artisan. Du coup, on a réalisé cela à domicile. On est ravi puisqu’elle a directement bien marché, avec en outre un changement de clientèle. La boutique a permis de monter en gamme. Avant, j’étais focalisée sur l’argent. Désormais je peux travailler davantage les bijoux précieux, le diamant, l’or. Je n’aurais jamais imaginé cela !"

Just’in Jewels, rue Petit Warichet, 13, à Ramillies-Offus (081 73 87 48,justinjewels@skynet.be).