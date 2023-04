Rebecq, nouvelle destination touristique

Le nouveau circuit touristique " Rebecq vu du rail " a été inauguré ce dimanche. Une sortie de deux heures, à bord du Petit Train du Bonheur, dans la campagne rebecquoise, en longeant la Senne et la vallée des Oiseaux. Quand le soleil est de la partie, le dépaysement est total.

La nouvelle plaine de jeux du Bois des Rêves patauge dans la gadoue

Les intempéries n’ont pas épargné la plaine de jeux du domaine provincial inaugurée le 22 mars et ont révélé un problème de drainage du terrain. Si la nouvelle plaine reste accessible, la Province a toutefois décidé de rouvrir l’ancienne.

L’unique Lancaster encore en état de voler passera au-dessus de Rebecq

C’est une belle récompense pour le travail de mémoire que réalisent depuis des années Wilfred Burie et l’association "The Belgians remember Them": l’état-major de la Royal Air Force a accepté de survoler le Mémorial de Rebecq le jeudi 4 mai prochain avec l’unique avion Lancaster encore en état de voler en Europe.

Walhain: la pension pour chiens de Vivien Lacroix va doubler sa capacité d’accueil

Une enquête publique va commencer pour la rénovation d’une partie du Domaine de Ghanna. La capacité de cette pension pour chiens passera de 47 à 95 places.

Une fresque en hommage à Raoul Cauvin à Ottignies

La façade de la Maison de la citoyenneté s’offre une nouvelle jeunesse avec cette fresque du collectif Farm Prod. Cédric, Chen Liaoping, l’Agent 212, le sergent Chesterfield et le caporal Blutch (Les Tuniques bleues), deux infirmières des Femmes en blanc, Cupidon, Sammy, Pierre Tombal, le docteur Antoine Médard (Les Psy), les Voraces… Les personnages qui ont fait la renommée de Raoul Cauvin sont tous réunis sur une fresque peinte sur la façade de la Maison de la citoyenneté, rue des Deux Ponts, à Ottignies-Louvain-la-Neuve, donnant sur un rond-point très fréquenté, à 450 mètres de la gare d’Ottignies.

Climat toxique à Tubize: "80 points votés en 30 minutes: inquiétant"

Le point commun entre tous les élus tubiziens ? Ils sont impatients que cette législature touche à sa fin pour repartir d’une page blanche. Les tensions à répétition minent le moral de tout le monde. Un climat désagréable et toxique. Les visages, ce mardi au dernier conseil communal, étaient marqués après les débats sur l’organisation des réunions du collège communal.

"La peinture, c’est mon exutoire": Jean-Denis Lejeune expose ses œuvres à Lasne

Le Flémallois Jean-Denis Lejeune expose ses tableaux ce vendredi 14 avril et ce samedi 15 avril 2023 à Lasne, au profit de son association Objectif Ô qui fête ses 15 ans. Nous l’avons rencontré dans son chalet de quinze mètres carrés transformé en atelier de peinture, au fond de son jardin.