Le piège à renards qui a étranglé la chienne Kali, à Bousval, est un piège légal

"Notre famille est vraiment très affectée par cet événement, confie Annabel V., la maîtresse de Kali. La découverte de son corps dans les bois, étranglée… Ça a été extrêmement violent. Le garde-chasse de cette zone était présent et il s’est montré confus et désolé. Je ne peux pas lui en vouloir mais je trouve que ce genre de pièges ne devrait pas exister. Kali avait un cou plus gros qu’un renard, elle était très puissante et c’est sans doute pour cette raison qu’elle est morte en se débattant. Je trouve cette pratique très cruelle…"

Le collet, ce n’est pas illégal

Contrairement à ce que certains propriétaires de chiens ont immédiatement crié sur les réseaux sociaux, la pratique du collet n’est pas interdite. Mais elle est réglementée, comme le rappelle Nicolas Bronchain, garde forestier du Département de la nature et des forêts, en Brabant wallon: "Le collet à arrêtoir est un piège à renard très efficace mais il nécessite un agrément du DNF pour être utilisé. Le câble doit être muni d’un arrêtoir, qui laisse une ouverture de 21 cm afin d’éviter à l’animal de se faire étrangler. C’est donc un piège sélectif car le titulaire du droit de chasse ou son garde-chasse a l’obligation de relever ses pièges tous les matins, et s’il constate que le piège s’est refermé sur un animal non visé par son piège, il le relâche. Si c’est un renard, généralement, il est tué à l’arme à feu.

Je ne sais pas ce qui s’est passé dans ce cas-ci, mais j’imagine deux choses: soit le chien avait une encolure effectivement plus large qu’un renard. Soit, l’animal a paniqué et a tourné plusieurs fois sur lui-même. C’est l’ennui avec ce type de pièges: il va lui-même resserrer le collet et s’étrangler, malgré l’arrêtoir."

Le garde forestier du DNF ajoute à l’attention de tous les propriétaires de chiens et promeneurs, qu’en cas de doute sur la conformité de pièges à renards aperçus, ou de questions sur l’existence des autorisations ad hoc, des renseignements peuvent être obtenus auprès du DNF, au cantonnement de Nivelles.