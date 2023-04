"Le Brabant wallon ne peut rester la seule province sans centre de prise en charge des violences sexuelles"

L’intérêt de ces centres est malheureusement inutile à démontrer: dans les CPVS, une victime de violences sexuelles peut recevoir les soins médicaux et un support psychologique. Le constat de lésions, la recherche de traces biologiques du présumé auteur, et la récolte de preuves qui pourraient être utilisées lorsque la personne porte plainte et fait appel à la justice peuvent aussi être réalisés. Si elle le souhaite, la victime peut déposer plainte dans ces centres.

Le Brabant wallon, seule province sans centre

Le président du Collège provincial Tanguy Stuckens (MR) veut que le Brabant wallon puisse disposer d’un tel centre, qui doit être accolé à un hôpital. Il s’adresse donc à la secrétaire d’État à l’Égalité des genres, Sarah Schlitz (Écolo): "Sur son site internet, la secrétaire d’État dit atteindre, je cite,"l’objectif du gouvernement de dix CPVS ouverts d’ici la fin 2023, pour mieux accueillir les victimes". Mais si nous faisons les comptes un instant, la Belgique compte une capitale et… dix provinces. Ainsi, d’ici la fin d’année et compte tenu du manque de financement, le Brabant wallon sera donc l’unique province du pays à ne pas pouvoir bénéficier d’un CPVS sur son territoire, obligeant les victimes à se déplacer à Bruxelles, Namur ou Charleroi. C’est une situation que nous ne pouvons concevoir, alors même que nous disposons d’un réseau efficace en Brabant wallon et que les autorités politiques, académiques, judiciaires et le monde hospitalier n’attendent qu’un feu vert. Inutile de préciser que nous attendons un signal fort de la part du gouvernement fédéral et de la secrétaire d’État à cet égard."

Une demande déjà formulée en juin 2022

Cette demande formulée lors du dernier conseil provincial n’est pas neuve: "En juin 2022, le Gouverneur, le Recteur de l’UCLouvain, le Procureur du Roi et moi-même avons rencontré le cabinet de la Secrétaire d’État Sarah Schlitz, afin de plaider d’une seule et même voix pour l’établissement d’un centre de prise en charge des violences sexuelles (CPVS) adossé à un hôpital sur le territoire du Brabant wallon", rappelle Tanguy Stuckens.

En réponse à l’appel du député provincial brabançon, la secrétaire d’État Sarah Schlitz fait remarquer qu’il n’existait que trois centres de prise en charge des violences sexuelles en Belgique au début de son mandat: "En deux ans, six nouveaux CPVS ont déjà vu le jour et deux autres sont en cours de finalisation, pour atteindre un réseau de 10 centres. L’objectif politique que s’est fixé la Vivaldi est de faire en sorte que chaque victime trouve un centre à maximum une heure de son domicile".

La secrétaire d’État Sarah Schlitz vise 14 centre de prise en charge des violences sexuelles

Lors du dernier conclave budgétaire, les budgets consacrés aux CPVS ont été augmentés, poursuit Sarah Schlitz (3 millions d’euros en 2023 et 3 autres millions en 2024) afin de renforcer les centres existants.

L’objectif déclaré par la secrétaire d’État est de convaincre le gouvernement fédéral d’augmenter ces budgets "pour atteindre 14 CPVS, soit 1 centre par parquet".

Prévoir un centre de prise en charge des violences sexuelles par parquet permet aussi un meilleur fonctionnement. En effet, le CPVS est essentiellement une structure de coopération entre l’hôpital, le parquet de l’arrondissement dans lequel est situé l’hôpital et les services de police de cet arrondissement. Franchir la frontière territoriale d’un parquet indépendant soulève des problèmes pratiques qui seraient résolus en créant ces quatre centres supplémentaires, estime la secrétaire d’État.

"Que Tanguy Stuckens convainque les ministres libéraux"

Sarah Schlitz invite donc Tanguy Stuckens à œuvrer en commun: "Tous les soutiens à cette vision sont nécessaires. Je me réjouis de l’intervention de Tanguy Stuckens et l’enjoins à prendre contact avec ses homologues libéraux au sein du Gouvernement fédéral pour appuyer cette demande".