Wavre: le démontage de la fontaine au boulevard de l'Europe a débuté ce mardi

"L’esplanade centrale gardera ses petits murets de pierre sèche qui lui confèrent son charme mais, aux liquidambars déjà en place, nous allons ajouter un tilleul à grandes feuilles, explique la Ville de Wavre. Il sera planté dans les prochains jours au centre du rond-point, à la place de la fontaine. Le tilleul, espèce mellifère, peut vivre des centaines d’années et nous l’avons choisi pour la postérité. Nous compléterons les plantations à l’arrivée de l’automne, période idéale pour transplanter les arbres et les arbustes. Nous avons sélectionné trois chênes à feuilles de houx, trois paulownias, trois merisiers et des arbustes variés pour accompagner le tilleul central et redonner plus de place à la nature dans notre environnement."

Pour rappel, cette fontaine – qui marquait l’entrée dans Wavre – avait été installée dans les années 90 à l’initiative du bourgmestre Charles Aubecq. Elle ne fonctionnait plus depuis plusieurs années. Le système de jets avait été réparé à plusieurs reprises mais le dispositif ne permettait plus ni une bonne récupération de l’eau ni une réparation efficace.