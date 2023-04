Brabant wallon : le public pourra voter dès ce vendredi pour les 14 finalistes des Trophée Incidences

- Entreprises: La Source (micro-scierie locale), L’Arbre à Savon (savonnerie à froid), Monstruo Beer (bière artisanale sans additifs).

- Secteur associatif: Le Clan Pains (boulangerie artisanale collective), ASBL Émeraude (accompagnement des personnes handicapées et conserverie bio), Bana Community (plateforme de baby-sitting mobile).

- Secteur agricole: Friterie du Saule (alimentation aux produits locaux), Perma-Projects Ferme de la Papellote (maraîchage en permaculture), Le Potager du Gailleroux (jardin-forêt en permaculture).

- Services éducatifs: école des Bruyères (école en co-auto-gestion), ASBL La Leçon verte (apprentissage en pleine nature).

- Porteurs de projet: Pyroplast (transformation des déchets plastiques en carburant), Christian Ferdinand (sensibilisation des adolescents à la consommation durable), CeedEffect (alimentation durable pour les poules).

Outre un trophée réalisé par l’artiste brabançon François Huon, le lauréat de chaque catégorie se verra décerner un chèque de 3 000 €. Le lauréat de la catégorie "porteurs de projet" recevra un trophée et un accès direct à un programme d’accompagnement en fonction de ses besoins spécifiques, organisé par CAP Innove ou le CEI Louvain.

Un jury d’étudiants et le public (par vote en ligne) décerneront deux prix avec une récompense financière de 1 000 € chacun.

Le vote en ligne pour le prix du public se déroulera du 14 avril au 3 mai sur le site www.tropheesincidences.be. L’inscription à la cérémonie de remise des Trophées Incidences se fera sur le même site web.

Les Trophées Incidences, concours initié et porté par la Province du Brabant wallon en partenariat avec CAP Innove, la Fondation pour les générations futures et CEI Louvain, ont pour objectif d’encourager les initiatives exemplaires en matière d’éco-innovation, c’est-à-dire toute innovation permettant des progrès importants en matière de développement durable.

Face aux enjeux environnementaux, économiques et sociaux auxquels est confrontée la société actuelle, la Province du Brabant wallon "est déterminée à concilier de façon équilibrée les réflexions, les orientations et les décisions d’aujourd’hui pour préserver les générations de demain, indique Isabelle Evrard, députée provinciale en charge de l’économie et de l’agriculture. Elle entend ainsi contribuer à relever les défis majeurs qui nous attendent, notamment la lutte contre le réchauffement climatique, le déséquilibre des richesses, l’épuisement des ressources naturelles ou encore la préservation de la biodiversité.

À l’instar des éditions précédentes, nous avons eu plaisir à découvrir des projets porteurs pour notre province et bien au-delà. Les candidats ont fait preuve d’enthousiasme, de créativité, de motivation et nous pouvons nous réjouir de la dynamique éco-innovante qui s’inscrit d’années en années en BW."