Brabant wallon : l’auditorat du travail, enfin au complet, est prêt à affronter les tricheurs

Arrivons-en au bilan chiffré pour 2022: 820 nouveaux dossiers entrés en matière pénale, 1491 dossiers traités, 561 avis donnés en matière civile.

"On est en retrait par rapport aux 939 dossiers ouverts en 2021, mais nous ne sommes pas là pour faire du chiffre. Nous mettons notre énergie sur les grosses fraudes dans la mesure de nos moyens humains: les magistrats en nombre parfois insuffisant pour cause de départs et de maladies, et l’inspection des lois sociales à l’effectif maigrichon, qui doit s’occuper du Brabant wallon, de Namur et parfois de Luxembourg. Heureusement que nous pouvons compter aussi sur les dix zones de police du BW et sur la PJF."

Les gros dossiers, ce sont surtout les structures négrières dont le traitement occupe jusqu’à trois audiences correctionnelles. Des dossiers "au long cours" qui nécessitent parfois des enquêtes de plusieurs années. Quatre ont été soumis au tribunal en 2022 et, au 31 décembre dernier, huit autres étaient à l’instruction.

"Un autre volet est de plus en plus présent, poursuit Gautier Pijcke, celui du harcèlement sexuel. Une retombée du mouvement Me Too ? C’est possible. En tout cas, j’ai lancé quatre citations et obtenu deux condamnations. Deux dossiers sont en attente d’un jugement."

"Les horreurs"

On termine par ce que l’auditeur appelle "les horreurs". "On trouve encore des nids d’ouvriers maltraités, souvent venus de l’Europe de l’Est, qui dorment à quinze dans un dortoir et sont payés au lance-pierre pendant deux ou trois mois avant d’être remplacés par d’autres.

Un autre phénomène m’insupporte. En 2023, des ouvriers meurent encore pour un échafaudage mal monté, un garde-corps ou un filet de sécurité absent, un harnais non attaché. 37 dossiers de ce type ont été ouverts en 2022, dont 5 mortels.

Nous allons faire campagne, avec l’appui du gouverneur Gilles Mahieu, pour sensibiliser aux risques de chute. Et une autre raison d’espérer en des jours meilleurs, c’est une équipe en passe de redevenir au complet. Des gens compétents et hyper-motivés, une jeune génération talentueuse faite d’anciens avocats qui ont été très heureux dans leur ancienne profession, qui ont une grande capacité de travail et qui n’attendent qu’une chose: aller au charbon."