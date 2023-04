Mont-Saint-Guibert : débats sur la forme mais pas sur le fond…

"Ceux-ci sont prévus dans le cadre des festivités des 900 ans", a rétorqué le bourgmestre, Julien Breuer (MSG Co-Hé-sion). Et, fidèle à son habitude, son colistier Albert Fabry y est allé d’une pointe d’ironie: "Merci pour votre cours de droit ! À l’occasion de cette arrivée du Tour de Wallonie, il n’y aura jamais autant de vélos au mètre carré. Dire que vous nous tannez avec le vélo depuis des années et que pendant six ans, Écolo n’a pas réalisé le moindre centimètre carré de piste cyclable…"

Quelques minutes plus tard, lors du point informatif suivant relatif à l’adhésion de la commune à la charte "Infrastructure favorable aux motocyclistes" de Fedemot, ce furent encore les mêmes passes d’armes, sur la forme, entre la majorité et l’élu Écolo hévillersois, ce dernier l’approuvant, tout en argumentant que la prérogative d’adopter un tel point était celle du conseil et non du collège.

"Dans les autres Communes, ce point ne passe même pas devant le conseil pour information, a relevé le bourgmestre. Il s’agit d’un simple engagement."