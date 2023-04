Funérailles de Myriam Ullens: plus d'une centaine de personnes présentes pour rendre un dernier hommage à la baronne de Lasne (vidéo)

Son époux, Guy Ullens, est arrivé discrètement, dans la première voiture qui succédait le corbillard.

Les deux enfants du premier mariage de la défunte, Gilles Lemaire, un acteur qui vit à Paris, et sa soeur Virginie, qui vit aux Etats-Unis étaient bien présents aux funérailles de leur maman. Leur père, premier mari de la baronne, n'était quant à lui pas présent. Il est malade et les anciens mariés n'entretenaient plus de contacts depuis 40 ans. En revanche, le frère de l'ancien mari de Myriam Ullens, était là.

De nombreuses voitures aux vitres teintées ont suivi l'arrivée de l'époux de "Mimi" Ullens. A bord de celles-ci se trouvaient les proches qui se sont rapidement couverts d'un parapluie noir de manière à ne pas être exposés jusqu'à leur entrée dans l'église.

Après la cérémonie, la famille s'est retrouvée en comité restreint dans la villa de Guy Ullens, soit juste en face des lieux du drame, où Myriam Ullens sera enterrée.