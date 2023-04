Mariés au premier regard à La Hulpe

Caroline et Pierre se sont dit oui, et se sont mariés au premier regard. C’est Christophe Dister, bourgmestre de La Hulpe, qui a scellé leur union: "Il est clair que marier des personnes qui ne se connaissent pas n’est pas quelque chose d’habituel", reconnaît-il.

Braine-l’Alleud: des élèves de rhéto sur le chantier du RER

Sept ponts seront renouvelés en neuf jours sur la ligne 124 Nivelles – Bruxelles. Les élèves de rhéto du collège Cardinal Mercier ont pu se faufiler dans les coulisses de l’exploit, sur le chantier du RER.

Louvain-la-Neuve: Aerospacelab plus rapide que le permis

L’usine de satellites Aerospacelab, basée à Louvain-la-Neuve, est lancée mais son permis n’est pas encore délivré. Jusqu’au 12 avril prochain, une enquête publique concerne la demande de permis d’environnement de classe 2 d’Aerospacelab pour la mise en activité d’un centre de construction de satellites dans le hall Ouest du Centre Monnet. Pourtant, cette usine a commencé ses premières activités l’été dernier.

Beauvechain: les futurs avions-écoles n’appartiendront pas à la Défense

On sait désormais quelle option a été retenue pour remplacer les avions-écoles Marchetti SF260 qui ont célébré leurs 50 ans de service en 2019 et qui assurent la formation de base des pilotes de la Défense au sein du Centre de compétence de la Composante Air à Beauvechain: l’externalisation, via un contrat de services à long terme.

Wavre: la fontaine du rond-point du boulevard de l’Europe va être démontée

La Ville de Wavre a annoncé, ce jeudi 6 avril 2023, le démontage et l’évacuation de la fontaine du giratoire du boulevard de l’Europe et la plantation d’arbres sur l’esplanade.

Installée dans les années 90 par le bourgmestre Charles Aubecq, la fontaine de l’Europe s’inspirait de celle de Sainte-Maxime. Mais cela fait maintenant plusieurs années que cette fontaine ne fonctionnait plus.