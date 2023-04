Chastre : pas de libération pour Divine N’Sunda

Du côté du comité des parents, pas question non plus de baisser les bras. "Vu qu’il y avait cette audience prévue, nous avions calmé le jeu, indique Nicolas Bodart, l’un des membres. On pensait vraiment qu’elle serait libérée et on voulait laisser travailler les avocates. Vu qu’elle reste enfermée à Holsbeek et que cela dure déjà depuis beaucoup trop longtemps, nous allons certainement organiser d’autres actions citoyennes pour exiger sa libération."

L’entrevue avec la secrétaire d’État à l’Asile et à la Migration n’avait pas permis de faire évoluer le dossier, c’est donc un nouvel échec, qui n’entame cependant pas la motivation du comité et des proches de Divine N’Sunda. Ils continueront à faire tout ce qui est possible et imaginable pour que la Chastroise, parfaitement intégrée et active dans sa commune par adoption, soit autorisée à rester en Belgique.