Brabant wallon : les contrôles à l’entrée des recyparcs aideront à "éviter les effets transfrontaliers"

Il a d’abord rappelé le contexte, en précisant que 90 000 tonnes des déchets étaient déposés dans les recyparcs chaque année, ce qui s’ajoute aux déchets collectés en porte-à-porte, pour finalement constituer le coût-vérité et déterminer la facture de chacun. "Pour accéder à ces 17 recyparcs gérés par l’inBW, il faut être domicilié dans l’une de ces communes, mais nous constatons qu’un grand nombre de citoyens s’y rendent sans être contrôlés, ni domiciliés dans le Brabant wallon. De plus, des commerçants devraient présenter une carte prépayée mais ne la montrent pas et y déposent leurs déchets, sans contrôle. Ce qui peut aller de 2 à 5 mètres cubes par mois. Cela représente un coût supplémentaire à charge des Brabançons wallons. Alors, à quand un réel contrôle à l’entrée des recyparcs du Brabant wallon ?"

La ministre Céline Tellier a affirmé partager l’analyse du Perwézien. "Il faut faire en sorte que le prix payé par les citoyens pour l’accès aux recyparcs soit le plus équitable possible, en évitant les effets “transfrontaliers”." Les habitants des autres provinces ne peuvent en théorie pas se rendre dans les centres du Brabant wallon, mais l’absence de contrôle ne permet pas d’empêcher le phénomène. "Je soutiens l’inBW dans sa réflexion pour faire évoluer la situation et s’inspirer des bonnes pratiques des autres intercommunales."

La méthode ? "Vous avez mentionné le fait de présenter sa carte d’identité, d’instaurer des cartes prépayées pour les professionnels ou encore d’imposer des quotas. Ce sont des pistes qui permettront une maîtrise des coûts pour l’ensemble des citoyens, brabançons en l’occurrence", a encore ajouté la ministre.

Réponse insuffisante pour André Antoine: "Si vous agissiez auprès de l’intercommunale pour éviter les frais supplémentaires de contrôle, badge ou autres, nous aurions de manière transitoire mais efficace un contrôle et le juste prix serait appliqué aux Brabançons wallons. ce qui n’est pas le cas actuellement".