Brabant wallon : la Province et la plateforme Give a Day main dans la main pour encourager le volontariat

Surnommée parfois "le Tinder du bénévolat", cette plateforme permet de mettre en relation des associations qui ont des besoins avec des bénévoles qui cherchent à s’investir. Concrètement, le citoyen se créer un profil (su r www.giveaday.be) en indiquant ses centres d’intérêt, le périmètre dans lequel il souhaite travailler et son type d’engagement (ponctuel ou plus régulier). L’association fait de même et grâce à un algorithme, le système leur enverra un "match" en cas de compatibilité.

Give a Day matche avec la Province

"Avec les crises que l’on a connues – le Covid, les inondations, l’arrivée de réfugiés ukrainiens -, on s’est aperçu qu’il y avait d’un côté un flot de personnes prêtes à aider et de l’autre, des associations submergées par le travail à faire et qui ne savaient pas toujours répondre au bon moment à ces demandes", explique la députée provinciale Sophie Keymolen en charge entre autres des affaires sociales et de la citoyenneté.

C’est donc à son initiative et en collaboration avec Gilles Mahieu, gouverneur, que la plateforme solidaire Give a Day s’est installée en Brabant wallon.

Grâce aux 5 000 € de subsides octroyés par la Province, "la plateforme Give a Day s’ouvre gratuitement aux associations actives en Brabant wallon. Elle réunit actuellement quelque 150 associations et plus de 1 000 citoyens bénévoles", indique Mathieu Jacobs, l’un de ses fondateurs.

Une aide supplémentaire en situation d’urgence

Au cours des dernières crises, l’afflux de bénévoles à répartir sur le terrain a constitué une difficulté supplémentaire pour le gestionnaire de crise. Afin que cette difficulté ne se représente plus, le gouverneur de la province, Gilles Mahieu a souhaité intégrer un mode "Situations d’urgences BW" sur la plateforme citoyenne Give a Day. L’objectif, s’inscrit dans le cadre de l’initiative BW Response, visant à développer un dispositif collectif afin de réagir efficacement en cas de catastrophe. "Je suis convaincu qu’impliquer le citoyen comme acteur de sa propre sécurité tout comme améliorer notre préparation collective avec nos partenaires sont devenus des incontournables dans la gestion de crise de demain", indique Gilles Mahieu.