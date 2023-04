Ouverture du café citoyen Le Six Heures, lieu convivial et rassembleur au cœur de Nil-Saint-Vincent

C’est chose faite avec cet espace d’une cinquantaine de mètres carrés (plus une terrasse extérieure attenante) au rez-de-chaussée de la Grange des Six Heures, récemment inaugurée par la Commune. "Nous sommes très heureux de voir ce projet aboutir car notre volonté est vraiment de proposer un lieu convivial, ouvert à toutes et tous, petits et grands, quelles que soient les idées, les projets, les rêves que chacun nourrit. Et on a eu ce plaisir, en réalisant un tour du quartier pour parler du café aux voisins, de constater qu’en fait, tout le monde était très demandeur de voir ce genre de projets émerger. Qu’il s’agisse des vieux Walhinois pure souche ou des nouveaux habitants."

Concrètement, le Six Heures sera ouvert trois jours par semaine. Le mercredi de 14 à 18 h, le jeudi de 18 à 22h et le vendredi de 18 à 23 h. Deux bénévoles, à tour de rôle, seront continuellement au service. À la carte, des softs et des boissons alcoolisées dont une partie seront locales, "histoire de mettre en valeur ce qui se fait au plus près de chez nous", sourit notre interlocuteur.

À côté de cela, la volonté est d’organiser des activités, régulières ou plus ponctuelles. Il y aura bien entendu celles de TWist mais d’autres aussi, dont prochainement un échange de graines (13 avril), un mini-concert acoustique (21 avril), une après-midi jeux de cartes dans le cadre du plan de cohésion sociale (26 avril) ou encore une conférence (28 avril). "On a encore plein d’idées en tête mais on les mettra en place au fil du temps, sans se précipiter. De la même manière, on tâchera de diversifier notre carte, d’améliorer petit à petit l’espace. Car le défi, c’est évidemment de s’inscrire dans la durée, que le Six Heures devienne un vrai, chouette lieu de rendez-vous pour toutes et tous."

En attendant, tables et chaises, de récup ou pas, sont disposées. On donne les derniers coups de peinture aussi. Vendredi soir, le café sera prêt pour être inauguré. À six heures évidemment.