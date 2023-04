La semaine sainte du Prieuré à la Ferme du Biéreau

Ces jeudi 6, vendredi 7 et samedi 8 avril, le Prieuré de Malèves-Saint-Marie proposera, à la ferme du Biéreau de Louvain-la-Neuve, des célébrations, précédées de l’interview d’un invité.

Ce jeudi, il s’agira du journaliste et écrivain Charles Wright, qui s’est lancé en 2019 dans une "virée buissonière à travers les déserts du massif central. Cette promenade initiative de sept cents kilomètres à pied, il la raconte dans Le chemin des estives, un chant à la désertion, à la liberté et à l’avenir spirituelle", décrivent les responsables du prieuré dans un communiqué.

La consolation du vendredi se fera en compagnie d’Isabelle Le Bourgeois, psychanalyste et religieuse. "Courtière en assurance, psychanalyste, aumônière de prison et, pour emballer le tout, religieuse. Elle raconte dans Le Dieu des abîmes ce monde carcéral qu’elle a fréquenté durant près de 20 ans, 'à l’écoute des âmes brisées' qu’elle tente de rejoindre jusqu’au fond de leur désespoir." Après être déjà intervenue en visioconférence durant la pandémie, Isabelle Le Bourgeois participera à nouveau à l’événement du Prieuré.

Ce samedi 8 avril, c’est la cinéaste Cécile Mavet qui parlera de ses expériences de vie, notamment des six mois qu’elle passe dans une cabane d’ermite, au début de l’hiver, afin de se couper du monde et de ses moyens de communication. Elle évoquera aussi son film Wild women. "Grâce aux paroles de cinq femmes qu’elle a rencontrées et filmées précédemment, et qui ont toutes consacré leurs vies à différentes formes de spiritualité, Cécile Mavet s’engage dans une mystérieuse aventure intérieure, aux confins de la solitude et de la nature. Un voyage qui nous invite à nous relier au monde et à rejoindre l’actualité d’une autre manière."

Ces célébrations seront accompagnées par la récitante Sylvie Rigot, la violoncelliste Cathy Adam, l’accordoéoniste Didier Laloy, le choeur des Muz' and Friends ainsi que leurs musiciens, pour cet événement présidé par Gabriel Ringlet.

L’inscription se fait par mail à l’adresse prieure@uclouvain.be. La participation aux frais d’organisation s’élève à 18 euros par jour. Les célébrations commenceront à 17 heures, sauf le samedi où le film Wild Women sera projeté dès 15h.