Brabant wallon : l’asymétrie des vacances scolaires pose problème pour les stages

Si dans certaines écoles de Flandre, limitrophes du Brabant wallon, par exemple à Overijse et Ottembourg, les parents étaient désespérément à la recherche de stages se déroulant dans un environnement francophone, c’est en raison de la programmation d’activités sportives qui était initialement prévue pour les deux semaines du mois de mai. Face aux nombreuses demandes de parents désemparés, le CFS (Centre de formation sportive ASBL) a dû rebondir.

"Entre 10 et 15% de nos clients habituels nous ont sollicités. On a donc mis en ligne, il y a un mois et demi, des formulaires d’inscription. Très vite tout s’est rempli et on a même dû refuser des enfants. Aujourd’hui, près de 400 enfants inscrits dans l’enseignement flamand profitent de stages dont le CFS s’occupe à Bruxelles et dans le Brabant wallon", explique Dimitri Francis, président du CFS.

Des étudiants en congé et des locaux occupés

La mise en place de ces activités n’a pas été simple. L’ASBL qui a pour habitude de louer des locaux dans des écoles francophones et des centres sportifs communaux s’est vu refuser toutes ses demandes. "Les écoles ne pouvaient pas nous louer leurs locaux parce que des cours de gymnastique continuaient à être donnés aux enfants. On a été obligé d’utiliser notre propre infrastructure provinciale et de faire appel au centre sportif de Blocry (Louvain-la-Neuve) pour que celui nous mette une salle à disposition", poursuit Dimitri Francis.

Par ailleurs, le CFS s’appuie habituellement sur les étudiants du supérieur pour renforcer ses équipes mais cette année, la situation est particulière. Avec la modification du calendrier des vacances scolaires, les étudiants de l’enseignement supérieur ne sont pas disponibles et l’ASBL doit essentiellement compter sur sa trentaine d’employés pour assurer les activités durant les deux semaines de stage. Le CFS a toutefois recruté quelques rhétoriciens inscrits dans l’enseignement flamand pour lui venir en aide.

"Quatre semaines de stage à Pâques ce n’est pas positif pour nous"

Le CFS fait le plein d’inscriptions pour cette semaine et la semaine prochaine, mais selon son président, ce décalage des vacances scolaires ne représente pas un gain pour son ASBL: "Organiser quatre semaines de stage autour de Pâques ce n’est pas positif pour nous. On le fait pour rendre service à nos clients mais ça demande beaucoup d’énergie et on flirte tout juste avec le seuil de rentabilité".

Pour les stages du mois de mai, les inscriptions des écoliers francophones sont à la traîne, ce qui peut laisser penser que les familles partiront en vacances et n’auront pas besoin de stages pour leurs enfants.