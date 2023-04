Brabant wallon : bientôt un contrôle à l’entrée des recyparcs

À Éghezée, commune voisine de Perwez mais située en province de Namur, la carte d’identité est demandée à ceux qui souhaitent déposer leurs déchets. Une mesure assez simple qui n’est pas appliquée en BW.

"Depuis 2017, un système de cartes prépayées a été mis en place pour les professionnels, les seconds résidents et habitants installés hors zone du réseau inBW", a répondu le collège communal de Perwez à Jean-Marc Aldric, après concertation avec l’intercommunale. À Perwez, 113 de ces cartes ont été vendues en 2022 à des professionnels (recette de 11 241 €) et 17 cartes aux seconds résidents et habitants hors zone (768 €).

Les coûts des recyparcs sont mutualisés. Chaque citoyen paie le même montant, peu importe la quantité de déchets déposée. Et un Brabançon wallon peut se rendre dans le centre qu’il souhaite. Pas forcément celui de sa commune. D’ailleurs, certaines communes ne disposent pas d’un recyparc.

"Vu ce système de mutualisation, nous ne tenons pas une comptabilité financière précise par recyparc. Le coût d’un recyparc donné ne refléterait de toute façon pas le coût de chacun des habitants."

Vu cette absence de contrôle, un problème se pose. Les habitants d’Éghezée (Namur), Enghien (Hainaut), Seneffe (Hainaut), Lincent (Liège) ou Hoeilaart (Brabant flamand) peuvent très bien opter pour un centre du Brabant wallon. La facture sera finalement payée par les Brabançons wallons. La thématique est d’autant plus sérieuse que les coûts ont fortement explosé ces derniers mois, avec un tri nettement plus important, l’augmentation des salaires des travailleurs et les prix de l’énergie.

"Un marché public est en cours au niveau de l’inBW, afin de contrôler l’accès des recyparcs de manière automatique, ajoute le collège communal de Perwez dans sa réponse. Ceux-ci devraient être équipés d’ici la fin de l’année. Le règlement d’ordre intérieur des recyparcs devrait être mis à jour dans la foulée."

La carte d’identité sera-t-elle scannée, comme dans les communes namuroises ? "Les modalités précises du contrôle d’accès ne sont pas encore arrêtées par le conseil d’administration de l’inBW." Une bonne nouvelle pour les habitants de la Jeune province, moins bonne pour ceux qui profitent des failles du système actuel.