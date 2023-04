Vincent Peetroons, échevin des travaux (Renouveau Brainois), revient sur la genèse de ce projet: "Nous avons constaté de visu qu’il y avait un défilé de voitures qui roulent très vite à la rue de la Pottérée. En fait, les deux bacs à fleurs situés en bas de la rue sont mal mis. Nous avons failli nous faire écraser lorsque nous étions sur place. Les limitations de vitesse ne sont pas respectées et c’est donc extrêmement dangereux. Un riverain de la rue a perdu son fils et il a demandé une solution, de mettre un ralentisseur de vitesse à cet endroit." L’échevin espère que ce dispositif qui devrait calmer le jeu et sécuriser cette voirie.

Pas moyen de le contourner

La Commune est donc allée sur place avec le délégué du SPW afin de voir si l’installation d’un ralentisseur à cet endroit était conforme et n’était pas dangereuse.

L’échevin annonce également qu’un tel dispositif est prévu au Vieux Chemin de Nivelles.

D’un point de vue technique, le dispositif envisagé aura une hauteur de 12,4 centimètres et une longueur de 4,3 mètres. "Ce qui devrait permettre de ralentir les camions et les voitures, explique Vincent Peetroons. Comme il y a un grand trottoir pour les vélos et les piétons, les voitures ne pourront pas l’éviter. De l’autre côté, il y a un gros arbre et une haie. C’est donc impossible de passer d’un côté comme de l’autre. Je pensais que nous aurions pu installer un coussin berlinois en travers de la route, mais nous sommes obligés de le mettre dans le sens long. Ce qui ne permettrait pas de ralentir les véhicules les plus larges comme les SUV, les bus ou les camions."

L’échevin conclut en soulignant que ce nouveau ralentisseur sera bien signalé, notamment, pendant un certain temps, avec des panneaux fluorescents indiquant le changement d’aménagement de la voirie.