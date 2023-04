Trafic de cocaïne en Brabant wallon : les avocats recalés avec leurs peines de travail

Il avait été question de ce trafic, mis à jour à Wavre, dans nos éditions des 9 et 23 février. La substitute Stéphanie Bonté avait requis de lourdes peines après avoir reconnu que le parquet était dépassé par rapport aux trafics de cocaïne qui se multiplient en Brabant wallon. Elle a été entendue par le tribunal.

Elle avait rangé en trois groupes les prévenus, tous domiciliés dans l’agglomération de Bruxelles: les dirigeants d’une association contre lesquels elle requit des peines fermes de quatre à six ans ; les membres de l’association (de un à trois ans) ; et les simples livreurs "mis sous menaces et pressions" (des peines de travail).

Elle fut d’abord interloquée quand elle entendit le défenseur de celui qui est considéré comme le dirigeant principal déclarer que le tribunal n’avait devant lui que de simples exécutants, en quelque sorte des vendeurs "à la petite semaine" qui s’échangent des listes de clients achetées à prix fort. "Moi-même, je reçois des propositions de promotion pour de la cocaïne. Mon numéro figure sans doute dans le GSM d’un de mes clients."

Les avocats entendus lors de la deuxième audience demandèrent aussi des peines de travail, mais le moins que l’on puisse écrire c’est que le tribunal est resté sourd à toutes leurs plaidoiries.

La substitute s’était par exemple énervée à propos d’une avocate dont le client (Emmanuel K.) a finalement été condamné à 50 mois de prison, à une amende de 16 000 € et à la confiscation de 253 000 €. "J’ai rarement entendu une plaidoirie à ce point contraire aux éléments du dossier."

Le jugement vient donc de tomber. Lourd à propos des peines, des amendes et des confiscations. Les peines suivantes (ferme) ont été ordonnées à charge des dirigeants: six ans pour Bassel H. (amende de 24 000 €, confiscation de 40 000 €), cinq ans pour Youssef B. (16 000 € et 25 000 €), cinq ans aussi mais dont deux avec sursis pour Marvin T. qui, détenu en France pendant l’enquête, avait refusé de répondre aux questions des enquêteurs (16 000 € et 253 000 €). Mike O. écope de 40 mois (10 000 € et 15 000 €), Haroun K. de trois ans (10 000 € et 15 000 €), Jordan K. de trente mois avec sursis pour moitié (confiscation de 12 000 €), Ahmed B. de 18 mois (confiscation de 5 000 €), Antoun A. de 18 mois (confiscation de 10 000 €). Les quatre simples livreurs s’en tirent avec des peines de travail qui vont de 120 à 200 heures et sont accompagnées de confiscations de 3 000 € ou 5 000 €.