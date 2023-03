Le dernier carnaval du Brabant wallon, c'est ce week-end à Genappe

Le dimanche 2 avril, un rondeau est organisé dès 9 h 30 sur la Grand-place. Mais le grand moment du carnaval est évidemment le cortège organisé dans les rues du centre de Genappe dès 14 h.

Les trois sociétés de gilles de Genappe seront présentes: les Paysannes et leurs gilles dont une partie du groupe est active au sein de la société de gilles Les Enfants de Jean de Nivelles, les Amis Réunis de la Dyle et leurs dames ainsi que Les Chenappans.

"Nous aurons aussi l’école de tambour de Marc Ravet. Le cortège est ouvert depuis des années par les Brésiliennes du groupe Sonqonina et nous poursuivons cette tradition. Les géants de Genappe seront portés par les Guides. Le Renouveau musical, la Baisythoise sur le thème de l’Irlande, un groupe d’Ophain, trois chars présents à Villers-la-Ville, le Renouveau Musical de Genappe, les majorettes du Lothier et d’autres animeront le cortège. Nous avons beaucoup de groupes locaux, et quelques-uns qui viennent de l’extérieur aussi. Nous souffrons encore de l’effet Covid. Certaines sociétés hésitent à s’engager", signale Félix Vercouter, président du comité des fêtes.

Carnaval des enfants lundi

La fête se poursuivra lundi avec le carnaval des enfants. Quatre cents enfants des écoles communales et des écoles Saint-Jean et du Petit Chemin participeront à ce carnaval. Un rondeau sera organisé à 15 h 30 à leur attention.

Le rondeau final du carnaval se tiendra à 17 h sur la Grand-place. Le feu d’artifice est programmé à 21 h 30 avant le brûlage des bosses entre 22 h et 22 h 30.