Un comité de pilotage pour guider Beauvechain dans la transition écologique et énergétique

Elle s’est également engagée à intégrer à ce plan une étude de vulnérabilité du territoire communal aux impacts du changement climatique ainsi que des mesures d’adaptation à ces impacts.

La stratégie de transition énergétique de la commune doit être élaborée et mise en œuvre de manière concertée par l’ensemble des acteurs locaux (pouvoirs publics, citoyens, entreprises, agriculteurs). De plus, l’ampleur, l’importance et la temporalité des enjeux abordés en termes d’aménagement du territoire, de cadre et de qualité de vie, de cohésion et d’inclusion sociales, de développement économique, de résilience locale, ainsi que de protection de l’environnement nécessitent la mise en place d’une réelle concertation locale.

"Le comité de pilotage est un dispositif favorisant la concertation entre les services communaux, des habitants, des associations et des acteurs économiques et socioculturels pour l’élaboration, la concrétisation et le suivi de la stratégie de transition énergétique communale. Il associe les habitants, les associations et les acteurs économiques aux projets de la commune, leur permet de faire des propositions et d’élaborer des projets d’intérêt collectif", explique Benjamin Goes, échevin de la Transition énergétique.

Huit citoyens volontaires

Sur ses 17 membres, le comité de pilotage sera composé de 8 citoyens volontaires sans aucune discrimination.

Les membres doivent avoir atteint l’âge de 16 ans, résider ou travailler dans la Commune. Les membres s’engagent à être disponibles en soirée pour quatre réunions en 2023, deux par an ensuite. Le rôle des membres citoyens sera notamment d’analyser, commenter et valider le bilan énergétique et CO2 du territoire communal, l’évaluation de sa vulnérabilité aux impacts du changement climatique ainsi que l’estimation du potentiel de production d’énergie renouvelable et de proposer et mettre en œuvre des actions.

Vous désirez faire partie du Comité de pilotage ? Téléchargez le formulaire de candidature sur www.beauvechain.eu ou demandez-le à l’administration. Date limite: 31 mars 2023.