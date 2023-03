Le musée de l’horlogerie séduit toujours

C’est à deux pas de la chapelle au Chêneau à Longueville, qu’un atelier d’horlogerie de fine mécanique s’est installé. Et quel atelier puisque c’est là que la famille Pater crée des horloges originales et d’exception ou restaure des pendules et montres anciennes depuis plus de 40 ans. Depuis 1991, la maison a été réaménagée en musée afin de revaloriser l’histoire et l’art horloger en Europe.